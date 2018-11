Identidad fílmica desde el vestuario

El diseño de vestuario no solo se enfoca en las pasarelas, para Gabriela Diaque Lases, las prendas se prestan al estudio y reflejo de la personalidad y situación social. Así, se ha consagrado en la industria cinematográfica como diseñadora de vestuario.

A diferencia de los actores, el trabajo de Gabriela se mantiene activo en cada segundo de una película o serie televisiva en la que aparecen tanto personajes principales como secundarios y extras para complementar y reforzar la identidad de la historia sobre la pantalla.

“La gente cree que sólo es cuestión de irte a comprar ropa y ponértela, pero siempre hay algo más allá, un desarrollo psicológico del personaje, de sus condiciones”, explica la diseñadora que ha trabajado en producciones destacadas y galardonadas como “Amores perros” de Alejandro González Iñarritu, que le mereció el Premio Ariel. También fue reconocida en los Costume Designer Awards Excellence in Contemporary Films, por su desempeño en “Babel”.

“Mi primera experiencia en cine fue con Alejandro González Iñárritu, durante muchos años trabajé con él como diseñadora de vestuario en los comerciales que hacía, pero yo no tenía experiencia para cine y cuando armó su equipo para ‘Amores perros’, su primera película, me invitó y ahí me quedé atrapada. Es como un vicio el trabajar en este negocio, es adictivo por ser entretenido y lúdico”.

En su más reciente visita a Guadalajara, Gabriela Diaque (egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, del ITESO), regresó a su alma máter para compartir su experiencia ante propios y extraños del mundo de la vestimenta e indumentaria, resaltando las posibilidades laborales que esta vocación tiene como una herramienta esencial en la comunicación no verbal.

“Esto lo traigo de herencia materna y paterna, mis padres estuvieron involucrados de una manera u otra en el mundo del textil, la confección y la ropa, desde niña lo viví de cerca. Nunca pensé que me dedicaría a esto, nunca hubo una intención consciente como tal, pero la vida me fue llevando y acabé aquí”.

Gabriela señala que a través de la vestimenta y esa primera impresión que logra a través de la estética y el diseño de imagen, el espectador puede tener una visión sobre el personaje mediante la simbología y tradición cultural que de manera general tenemos sobre determinados colores y estilos en las prendas.

“Todo esto es un proceso creativo donde trabajo mucho con el director. A partir de que voy leyendo el guion ya en automático estoy condicionada para diseñar el personaje en mi mente (…), recurro mucho a la moda de antes, aspectos importantes de los años 50 o 70, que puedan aportar. Soy muy observadora de la vida diaria, todo el tiempo veo cómo la gente se viste, cómo habla su vestuario, de dónde son”.

Sus colaboraciones

Gabriela Diaque Lases tiene especialidad en moda, fotografía y dibujo con formación en Nueva York, en escuelas como Parsons School of Design, School of Visual Arts y School of Design. En su trayectoria también ha sido reconocida con el Ariel en la categoría Mejor vestuario, por la película “La Habitación” (2016). También ha hecho diseño de imagen para artistas como Ricky Martín, Sasha, Alejandra Guzmán y Timbiriche.

Su talento en vestuario se demuestra en los siguientes filmes.

Programas de televisión:

“Capadocia” (2008)

“Chema, el vuelo del alacrán” (2016 a 2017)

Cortometrajes:

“Noche de bodas” y “Me la debes” de Carlos Cuarón (1999)

“Powder Keg BMW” de Alejandro González Iñárritu (2001)

“Lumber 85” de Cole Webley (2017)

Largometrajes: