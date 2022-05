Ian Martin: un tapatío en Cannes

La cinta “Fantasmas y la última pesadilla”, filmada en Guadalajara en 2021, será proyectada hoy por primera vez ante el público, en el Cinéma Olympia, en el Festival de Cine de Cannes.

La ópera prima del director tapatío Ian Martin forma parte de la selección oficial de “Blood Window”, la plataforma de promoción para cineastas especializados en cine de terror y género fantástico, en el Mercado de Cine de Cannes.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ian Martin comparte desde Cannes el complejo peregrinar que ha tenido esta película, pues además de proponer una perspectiva diferente con la fusión del terror y la comedia, también tuvo el reto de ser un filme pionero en México al utilizar la “Virtual Production”, proceso que implicó la creación de cápsulas (sets) y escenarios de estudio únicos en su tipo equipados con pantallas LED, modelado 3D e iluminación digital, tecnología que ha sido impulsada por las grandes productoras internacionales como Disney.

“Ahora que estoy en Cannes me siento contento, ha sido un proceso estresante y frustrante desde que empezamos a grabar, principalmente desde el recibimiento que ha tenido la historia, porque sabíamos que era una apuesta que se le hizo no solo a la nueva tecnología, sino también a un guion tan diferente”, indica Ian, que además de dirigir esta trama, también coescribió el guion junto a Eduardo Espíndola.

“La historia cambió mucho, debido a los retos que se presentaron a la hora de grabar. El final original del guion se cambió tres días antes de grabarlo. Fue la mejor decisión que pudimos hacer, porque fuimos explorando la historia mientras grabamos, íbamos conociendo a los personajes en secuencia”.

Con sello mexicano

Ian Martin —egresado de la Universidad de Guadalajara y la New York Film Academy—recuerda que el filme, impulsado por el Estudio CM Films, tiene como protagonista a Susana Zabaleta, quien llevará al espectador a un viaje en el tiempo situado entre los años 50 y 70, revelando una historia de conexiones emocionales donde el terror y la comedia son los pilares para ofrecer al espectador una mirada y lenguaje diferentes sobre cómo es que el humor y la fantasía pueden renovarse en la filmografía mexicana fuera de todo cliché.

“Ahora que estamos en Cannes, muchos me preguntan ‘¿cómo que esto es una película mexicana?’, yo digo que sí, que está en español, me dicen que se ve como una producción de Hollywood”, comparte Ian Martin, quien a la par de sentirse animado por los halagos y expectativas que marca “Fantasmas y la última pesadilla”, también destaca sentimientos encontrados al reconocer que este tipo de comentarios reflejan que aún falta camino por recorrer para que no se dude de las producciones mexicanas.

“Es emocionante para mí como creador, para la película y el equipo, pero también te pone en un contexto en el que dices, no manches, hay que echarle más ganas y poner el nombre de México en alto”, comenta con humor el tapatío.

A lo que agrega: “Está padre venir, alentar a la gente a decir que podemos contar historias diferentes, que hay voces que necesitan ser escuchadas. Qué padre estar representando a México, pero también qué triste que seamos los únicos mexicanos aquí. Debería haber más apoyo tanto de las instituciones privadas como de nuestro propio gobierno para alentar la distribución de las películas aunque no estén completadas. Hay que ayudar a los creadores y productores a llevar este tipo de historias y cine diferente a otros países y festivales”.

Así es como Ian Martin refuerza la esperanza de que México apueste por narrativas y tecnologías que abran camino a nuevas historias, por lo que tras realizar “Fantasmas y la última pesadilla” con “Virtual Production”, está dispuesto a seguir explorando estos procesos novedosos en el lenguaje cinematográfico.

Ian Martin comparte que espera que “Fantasmas y la última pesadilla” tenga su estreno en México antes de finalizar 2022: “Con la puerta que nos abre Cannes, espero que lleguen más festivales internacionales, de ahí para el estreno nacional, que es lo que más me llena y mueve, porque, a pesar de que estamos fuera de México, quiero que los mexicanos vean la película, que tengamos diferentes tipo de historias, que tengamos cine para todos”.

El Elenco

Además de tener a Susana Zabaleta, “Fantasmas y la última pesadilla” destaca por un elenco diverso integrado por: Ricardo Fastlicht, Giuseppe Gamba, Marilyn Ricaño, Facundo, María Barracuda, Ceci de la Cueva y el debut de Bella Castillón y Ximena López.