‘El público mexicano es fantástico’: Dacre Montgomery conquista a México en la CCXP 2025

La CCXP 2025, el evento geek del cómic, el cine, el anime y la industria de los videojuegos y el entretenimiento más grande del país, continúa con su fiesta este 31 de mayo en la Ciudad de México, con una cartelera que trae a la capital del país estrellas internacionales, adelantos exclusivos de series y películas próximas, y que este sábado vivió uno de sus días más fuertes en cuanto a contenido, revelaciones, y por la talla de sus invitados estelares.

En su segunda jornada, con un cielo más soleado y sin los obstáculos de la lluvia, la convención siguió congregando hordas de fanáticos de todas las edades, que desde muy temprano se dieron cita en las inmediaciones del Centro Citibanamex para conseguir los mejores lugares en los paneles saturados, encontrar los mejores descuentos en las múltiples tiendas, conseguir los premios en los stands interactivos, y con suerte encontrarse a alguno de sus ídolos deambulando como un terrenal más entre la confusión de colores y de calor humano de la CCXP.

Los disfraces y cosplay, caracterizaciones y representaciones, aunque pareciera imposible, eran todavía más complejos y elaborados que el día previo, con hombres y mujeres personificando a brujas, pintados hasta las orejas de intensas tonalidades verdes, frutas y piñatas humanas andando en botargas y playeras hechas a mano con papel crepe, dinosaurios deambulando entre el desorden multitudinario de la convención, e incluso a un entusiasta que acaparó las miradas y la atención de las fotografías vistiéndose como el famoso "Pato Lucas", pero en su versión de hechicero.

Disfraz de "Pato Lucas", pero en versión hechicero durante la CCXP 2025. EL INFORMADOR/ F. Salcedo.

No obstante, a pesar de este encuentro que resultó en una bocanada de vida para todos los asistentes, la CCXP, además de ser un punto de unión entre fanáticos del arte del cosplay, los videojuegos, el anime y el cine, es también un espacio de gran importancia para la visita de estrellas internacionales, y la interacción con sus fanáticos. Es así que uno de los momentos más grandes del segundo día se vivió con el panel que tuvo como invitado a Dacre Montgomery, el joven actor australiano de 30 años que saltó a la fama, entre otras cosas, por su inolvidable papel como el terrible e irresistible "Billy" de "Stranger Things", y que desató la euforia entre sus seguidores mexicanos apenas al poner un pie en el escenario.

"Hola a todos, esta es la tercera vez que estoy en México, gracias por tenerme aquí. Hablo 'poquito español', dijo el actor, con una presentación breve y directa, y un marcado acento en su intento de hablar nuestro idioma. "Estuve en la CCXP de Brasil y esto se siente mucho más grande, el público mexicano es fantástico", aseguró.

Con vestimenta sencilla, de mezclilla y una gorra azul, Montgomery, atractivo, con los ojos de turmalina, de espaldas anchas y hombros enderezados por el ejercicio -pero con un rostro inconfundible de niño-, mostró un carácter tranquilo, enfocado en las preguntas que le hacían sus interlocutores, explicando el trasfondo de los personajes que han marcado su carrera actoral, y dirigiéndose al público con una timidez más bien respetuosa. Aunque ha aparecido en producciones importantes y que le han valido excelentes críticas por su trabajo -como interpretar a Steve Bunder en la película "Elvis", de 2022-, Montogemery se ha labrado un lugar a pulso en la cultura "geek" del mundo por su interpretación de "Jason Lee Scott" o el "Ranger Rojo" en la película de "Power Rangers" (2017), pero sobre todo por su impecable caracterización de "Billy", en la aclamada serie "Stranger Things", de Netflix.

Dacre Montgomery enla CCXP 2025. CORTESÍA/CCXP.

“Billy” de “Stranger Things”; un personaje que le cambió la vida

A pesar de ser un personaje detestable que nunca titubeó en poner en aprietos a los protagonistas e inclusive a su propia media hermana "Max" -interpretada por Sadie Sink- la actuación de Dacre Montgomery como "Billy" en "Stranger Things" conquistó al público; un adolescente racista, controlador, con serias tendencias homicidas, pero que tras su corteza de piedra ocultaba el fantasma de un niño desesperado, abandonado por su madre, y que vivía a diario la violencia física y la humillación de su propio padre.

“Creo que lo más importante de personajes como estos es humanizarlos”, comenta el actor, que en la vida verdadera fue acosado en la escuela, y que la visión de “Billy” le permitió ver estos actos con un trasfondo más profundo.

“Volverlos alguien con quien el público se pueda identificar, siempre es algo más que un villano. Yo sufrí bullying en la escuela, entonces cuando me tocó interpretar a 'Billy', nunca pensé en cómo podría ser ponerme en los pies de la otra persona, y mientras más me adentraba en el personaje, más pensaba que las personas que me molestaban en la escuela tal vez pasaban por situaciones como las de 'Billy'. Que tal vez tenían problemas, padres abusadores, y eso fue lo que permitió hacer 'comprensible' al personaje. Quiero que el público lo ame y lo odie. Creo que eso lo hacen todos los buenos programas de TV. Hay muchos personajes terribles, crueles, pero como audiencia uno conecta con ellos, los comprende. Son multifacéticos, son seres humanos, no solo son ‘malos’. Hay que hacer interesantes a los antagonistas.".

En la trama de "Stranger Things", el terrible villano "Vecna" atrapa a jóvenes con profundos traumas psicológicos en una especie de maldición con la que, posteriormente, les arrebata la vida. La única manera de romper este trance terrible es por medio de la música, una fuerza que alcanza sitios más profundos que los del miedo, y que es la salvación de los personajes de la serie. Cuando se le preguntó a Dacre Montgomery cuál sería la canción que él utilizaría para liberarse del embrujo de "Vecna", respondió que probablemente sería alguna canción de Jimmy Hendrix, pues escuchaba mucho sus canciones por aquel entonces para dar forma y sentido al personaje de "Billy".

Dacre Montgomery también compartió detalles sobre "Jason Lee Scott" –el “Ranger Rojo”, su primer protagónico, en la película de “Power Rangers”. El actor dijo que aquel papel fue “su primer trabajo”, y que en su momento lo sintió como una gran carga sobre sus hombros por todo lo que implicaba. No obstante, ahora que lo ve en retrospectiva se siente satisfecho, pues fue lo que le abrió la puerta al mundo “geek”, del cual también él se considera un fanático. “Yo también vengo a lugares como este a ver, hay gente muy talentosa, hay mucho arte, a mí también me gustan los videojuegos y las películas, es una cultura muy grande en todo el mundo”, aseguró.

Dacre Montgomery se despidió del público mexicano con un saludo de mano y una sonrisa, seguido de una ola de gritos y aplausos, y siendo la primera gran estrella en presentarse este sábado en la CCXP México 2025. Quedan todavía más sorpresas, desde la presentación de Pedro Pascal y el elenco de “Los 4 Fantásticos”, y el elenco de “Jurassic World Reborn” donde se encontrarán Scarlett Johanson, Jonathan Bailey, y el mexicano Manuel García Rulfo.

NA