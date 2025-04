Sobre la piedra sagrada, donde el laurel arde y los vapores del Kástalos me envuelven, he consultado a las Moiras, he escuchado los susurros del pasado y del mundo moderno. Aquel en donde solo nos recuerdan como un murmullo del imaginario, de los primeros miedos de las civilizaciones.

Mortal, escucha estos designios, porque quien ignora el oráculo, tropieza en su propio destino.

Profecías del Oráculo de Delfos para este 29 de abril 2025

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

“No hieras con tu fuego lo que aún no está listo para arder.”

El espíritu de Iphito, amazona que resistió al mismísimo Heracles, se posa sobre ti. Hoy es día de templanza: tu impulso debe transformarse en estrategia. Es posible que una figura de autoridad ponga a prueba tu orgullo. Escucha "Elijah’s Song" de Vashti Bunyan.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

“El oro que no se comparte se convierte en plomo del alma.”

Hoy se manifiesta Midas II, rey olvidado de Frigia, quien perdió todo al repetir el error de su antecesor. Estás atesorando emociones o posesiones que deben liberarse. Escucha "The Garden of Jane Delawney" de Trees.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

“No todo espejo refleja la verdad; algunos solo multiplican el eco.”

Se presenta Autónoe, hija de Cadmo, que vio la locura en la caza sagrada. Hoy puedes tropezar con una mentira bien disfrazada. No creas todo lo que se te dice; duda con elegancia. Escucha "Song to the Siren" versión de This Mortal Coil.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

“No cures al otro mientras sangras por dentro.”

Hoy se te aparece Eulimene, sacerdotisa cretense sacrificada por error. El pasado exige ser sanado para liberar tu presente. Reconcíliate con lo que fuiste. Escucha "The Host of Seraphim" de Dead Can Dance.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

“El rugido sin causa se vuelve eco hueco.”

Te acompaña Iamos, el adivino olvidado que fue criado por serpientes. Tu intuición es tu poder oculto hoy. No impongas tu voluntad, mejor guía con sabiduría. Escucha "Sailor's Lament" de Creedence Clearwater Revival.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Demasiada pureza puede contaminar el alma.”

Aparece Melanipa, hija de Eolo, prisionera por amar la verdad. Evita juzgar con dureza. Sé flexible con los errores ajenos y propios. Escucha "Moonchild River Song" de Linda Perhacs.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

“La balanza no siempre pesa lo visible.”

Te guía hoy Broteas, escultor rechazado por su don. Un talento oculto espera ser descubierto o compartido. No temas exponerte. Escucha "Albatross" de Fleetwood Mac (versión instrumental original).

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

“El veneno que no se libera, se vuelve tumba del alma.”

Se revela Lamia de Libia, antes reina, ahora demonio, que aún ama en la sombra. Hoy tu poder reside en aceptar lo que te duele y transformarlo. Escucha "Wayfaring Stranger" versión de Neko Case.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“La flecha sin dirección hiere al arquero.”

Te acompaña Abaris el Hiperbóreo, sabio que volaba con la flecha de Apolo. Es hora de replantear tu camino: lo que crees que quieres puede no ser tu destino. Escucha "Kingdom of Heaven" de The 13th Floor Elevators.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

“No todo lo que resiste es fuerte; a veces es solo miedo petrificado.”

Aparece Periboia, madre de Tideo, mujer silenciada por su linaje. No temas mostrar tus emociones; la vulnerabilidad no es debilidad. Escucha "Evening of Light" de Nico.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

“El agua que no fluye se convierte en espejo de ilusiones.”

Surge Batea, esposa del misterioso Tros, observadora silenciosa del surgimiento de Troya. Algo grande se gesta en ti, pero aún es invisible. Escucha "Ocean" de Velvet Underground (versión demo).

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

“Soñar sin anclas es naufragar en silencio.”

Te guía Glauco de Anthedón, profeta marino, mitad pez, mitad hombre. Tus sueños hoy contienen señales que no debes ignorar. Escucha "Winter is Blue" de Vashti Bunyan.

El oráculo habla, pero no obliga. Solo quien escucha con el alma puede alterar el curso del río que lo arrastra.

AO