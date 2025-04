Autoridades capitalinas apuestan al uso de Inteligencia Artificial para restaurar imágenes y crear álbumes fotográficos de señas particulares, así como a la apertura de un centro de resguardo con capacidad para 5 mil cuerpos y 4 mil restos óseos, para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

Además, se aplicará una nueva metodología basada en patrones que permita hacer planes de localización en territorios de alta incidencia y por patrones criminales en la capital del país.

"Estos planes de búsqueda, entre otras cosas, vamos a crear uno específico en la colonia Morelos ; uno en la Sierra de Guadalupe. La idea es poder tener políticas de prevención específica en relación con la desaparición, a partir de los patrones que estamos identificando, y que podamos agrupar casos que compartan características en común", precisó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, quien detalló la Estrategia para la búsqueda y localización de personas de la Ciudad para el periodo 2025-2030.

Las aproximadamente 100 acciones fueron presentadas por la titular de la FGJ ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las medidas abarcan tanto para los desaparecidos recientes como para los casos de personas que llevan más tiempo sin ser localizadas, para lo que se invertirán 255 millones de pesos este año.

Entre las acciones que componen la estrategia creada tras 58 mesas de trabajo entre autoridades y colectivos de búsqueda -en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)- se fortalecerá la investigación del delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y se dará prioridad a la detención de quienes estén relacionados con prácticas de ocultamiento.

Adelantó que se contempla poner en marcha un Centro de Resguardo Temporal con más de 9 mil gavetas para cuerpos y restos óseos en un predio de más de 10 mil metros cuadrados, que ya se tiene identificado, pero no detalló su ubicación. Explicó que para la identificación y restitución de personas fallecidas a sus familiares se fortalecerá el uso de huellas dactilares y ADN.

Un Centro Único

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, enlistó 20 acciones, entre las que destacan el anuncio de que en agosto próximo comenzará a operar un Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas, que reunirá en un mismo lugar la atención que brindan la Comisión de Búsqueda, la FGJ-CDMX y la SSC, para que las familias no tengan que estar de dependencia en dependencia.

La próxima semana se echará a andar un nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda Inmediata y un foto-boletín único, que incluirá la información sobre la identidad de la persona reportada como desaparecida, sus datos de identificación y los datos sobre su desaparición.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, consideró que esta estrategia tiene tres pilares: reconoce las deficiencias institucionales que existen y que se deben corregir; reconoce la importancia de trabajar de manera conjunta y permanente con los colectivos y familiares y coloca "en el centro de las políticas públicas la prioridad de disminuir las desapariciones, fortalecer la búsqueda inmediata y de larga data, y transformar el modelo de atención".

Medidas

* Creación del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas, que iniciará en agosto.

El Gabinete de Desaparecidos de la CDMX sesionará todos los días, se propondrá Gabinete Metropolitano con autoridades de la Ciudad, Edomex, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

* Se duplica el presupuesto de la Comisión de Búsqueda y se mejoran condiciones laborales.

* Sobre el Registro de Personas Desaparecidas en la Ciudad se partirá del Registro Nacional y se adoptarán los lineamientos que establezca la Federación y el Sistema Nacional de Búsqueda.

La próxima semana se pondrá en marcha el nuevo protocolo homologado de búsqueda inmediata y un foto-boletín de la Ciudad.

* Este año arrancar la construcción de un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas de la CDMX.

* Creación del Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas de la Ciudad.

* Inversión en partes iguales entre el Gobierno de la Ciudad, la fiscalía y el PJ, para echar a andar el plan de identificación genética de la Ciudad.

* A partir de agosto iniciará programa de exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores.

* Creación de una unidad en la fiscalía para la identificación de personas fallecidas y la búsqueda de sus familiares.

* Creación de protocolo entre el Incifo y la FGJ-CDMX para notificar y entregar cuerpos de las personas fallecidas.

* Búsqueda en campo con nueva metodología basada en patrones. *

* Se coordinarán acciones para recuperar espacios usados para el ocultamiento de personas.

* Fortalecimiento tecnológico de registros de juzgados cívicos, hospitales, albergues, centros penitenciarios, centros de atención de adicciones.

* Investigación del delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

