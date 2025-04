Cruz Martínez contrata a abogada que llevó caso de Johnny Depp; Alicia Villarreal reacciona

Alicia Villarreal dejó claro que no le intimida la presencia de Camille Vásquez -quien fuera abogada de Johnny Depp- como parte de la defensa de su aún esposo, Cruz Martínez, por las acusaciones de violencia familiar que hizo en su contra.

En entrevista con el programa "Siéntese quien pueda", la cantante afirmó que la incorporación de la estadounidense al caso no le afecta, por el contrario, está convencida de que saldrá victoriosa.

"(Camille Vásquez) no me intimida. No hay nada que me pueda dar miedo, porque el miedo ya lo viví", dijo.

Fue la semana pasada cuando trascendió que Vásquez estaría en el equipo legal del integrante de Kumbia Kings, luego de que llegaran juntos a la audiencia celebrada en Monterrey, donde ambos radican.

Camille, a su salida de los juzgados, habló brevemente con la prensa y aseguró que su cliente es inocente. Sin embargo, Alicia reveló que esta no es la primera vez que toma acciones legales contra Martínez, ya que existen otras denuncias, aunque no especificó los detalles.

"No es la primera vez que yo denunciaba y me da un poco de impotencia, a veces, que se nos archive", agregó.

Además de hablar sobre el avance del caso, Villarreal rompió el silencio sobre los rumores que hablan sobre un posible distanciamiento con Melanie Carmona, su hija mayor. Incluso, negó rotundamente que la joven abandonara la casa familiar.

"Nada de eso es verdad. Nosotros no queremos involucrarlos en esto. Ellos nos acompañan a ambos, que somos sus padres".

Asimismo, aclaró que lo único que busca es justicia y que confía en que la obtendrá: "He tenido la fortaleza como mujer para seguir mis pasos hacia adelante y pedir justicia, y es lo que estoy haciendo", finalizó.

Fue en febrero de este año cuando Villarreal decidió alzar la voz y durante uno de sus conciertos realizó la señal internacional de auxilio, la cual consiste en levantar la palma, doblar el pulgar y cerrar los dedos sobre él; gesto que alertó a sus fans y a la prensa.

Días más tarde presentó una denuncia formal contra Martínez acusándolo de violencia familiar, por lo que obtuvo una orden de restricción como medida de protección.

