El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Capullos, en Nuevo León, ha iniciado un procedimiento de revisión en torno al entorno familiar de Guadalupe, influencer regiomontana conocida como "Lupita TikTok", tras recibir diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre la seguridad y bienestar de su hija recién nacida, actualmente hospitalizada.

Mariana Rodríguez, titular de la iniciativa “Amar a Nuevo León” y esposa del gobernador Samuel García, compartió a través de redes sociales que desde hace varios días había estado recibiendo mensajes por parte de personas preocupadas por las condiciones en las que se encuentra la bebé en el municipio de Guadalupe.

"Ayer tuvieron que internar de emergencia a la bebita, quiero que sepan que ya estamos trabajando en ellos y lo más probable es que la bebé llegue a Capullos", comunicó Rodríguez.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, tras realizarle varios estudios médicos a la menor, el DIF detectó indicios de posible negligencia en el hogar. Las autoridades sospechan de la presencia de consumo de sustancias en el entorno familiar inmediato, lo que representa un riesgo considerable para el desarrollo y salud de la niña.

"No es un tema de que queramos o no quitar a la bebé. Hay un tema de consumo de sustancia que no es aceptable para una bebé recién nacida", expresó Rodríguez.