Descubre la verdad del cosmos a través mí, Pitia, la guardiana donde el vapor del futuro asciende desde la tierra profunda. Hoy, las pequeñas acciones son llaves doradas; los resentimientos, piedras en los bolsillos del alma.

Escucha, peregrino, porque cada signo recibirá la palabra que necesita, no la que desea.

Profecías del Oráculo de Delfos para este viernes 25 de abril

ARIES (21 marzo - 19 abril)

El eco del monte Citerón te llama a actuar con mesura, Aries. El semidiós Linos, que fue tutor de Heracles y murió por su propia severidad, te advierte: controla tus impulsos antes de que la palabra se vuelva lanza. Esta jornada te exige que resuelvas viejas rencillas, no con fuerza, sino con sabiduría. La paz que siembras hoy será tu escudo mañana.

TAURO (20 abril - 20 mayo)

Tauro, la ninfa Eurínome, olvidada reina del río, te recuerda que la constancia silenciosa puede dar forma a la creación. Tus hábitos pequeños construyen o destruyen tu bienestar. Aplaza el orgullo y permite que la serenidad reine en tu hogar. No acumules resentimientos como piedras preciosas: no te darán riqueza alguna.

GÉMINIS (21 mayo - 20 junio)

Géminis, escucha el susurro de Pánfilo, el dios menor del diálogo. La palabra tierna vale más que cualquier argumento. Alguien de tu pasado aún pesa en tu pecho: no necesitas verlo para liberarlo. La ligereza que buscas afuera empieza con el perdón que no has pronunciado.

CÁNCER (21 junio - 22 julio)

La nereida Dótoe, que curaba con canciones, se posa en tu espíritu, Cáncer. El amor no está en los grandes gestos, sino en lo cotidiano. Tu salud emocional hoy depende de tu capacidad para aceptar que no puedes cuidar de todos. Cuida de ti, aunque sea por una vez. Esa es la verdadera ofrenda a Apolo.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Leo, recuerda a Aristeo, el apicultor divino, que comprendió el poder del trabajo oculto. No se te exige brillar, sino construir. Tus resentimientos pasados deben ser transformados en miel: dulzura que alimenta, no hiel que envenena. La estabilidad no es pasividad, sino dominio de sí.

VIRGO (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, escucha a Metión, inventor silencioso de mecanismos perdidos. Esa rutina que desprecias puede ser tu salvación. Encuentra en el orden un bálsamo. Un antiguo rencor está robándote energía vital: no necesitas reconciliarte con la persona, sino con la experiencia. Sánala desde dentro.

LIBRA (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, la diosa Temis, madre del equilibrio, guía tu juicio. La justicia que anhelas no llega desde fuera: nace en tu forma de juzgar tu propio pasado. Cada decisión justa que tomes contigo mismo será un acto de poder. No busques venganza disfrazada de dignidad: busca cierre, no castigo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, el titán Mnémosine, madre de las musas, te recuerda que recordar también es elegir qué recordar. El rencor es una cadena tejida por tu propia memoria. No temas soltarla: no olvidas al perdonar, solo te liberas. La pequeña acción de callar el impulso venenoso es tu medicina.

SAGITARIO (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, como el centauro Quirón, eres sabio cuando reconoces tu herida. Los pequeños hábitos de cuidado se vuelven hoy tus grandes profecías. No subestimes la caminata, el descanso, el silencio. Ahí también hay revelación.

CAPRICORNIO (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, recuerda a Acrisio, rey que intentó evitar su destino y lo abrazó sin querer. Evitar el conflicto solo lo alimenta. Enfrenta aquello que te incomoda con compostura. Una conversación pendiente puede ser la llave que libere meses de tensión. La paz se construye piedra a piedra.

ACUARIO (20 enero - 18 febrero)

Acuario, el genio antiguo Daímón de la Brisa te susurra: “sé ligera”. Tu mente corre más que tu cuerpo y por eso se agota. Las pequeñas pausas son actos de resistencia. No necesitas una revolución: necesitas descansar del peso que no es tuyo. Libérate de las batallas ajenas.

PISCIS (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, Anfítrite, la reina del océano, olvidada entre las olas, te recuerda que la profundidad no siempre necesita ruido. La introspección también es faro. No permitas que el resentimiento se confunda con sensibilidad. Estás hecho para absorber belleza, no para guardar sombras.

Las deidades dejaron atrás sus días de sangre y sacrificio. La Gaia da sus frutos más dulces a quienes buscan la armonía, no como ausencia de conflicto, sino como el arte de vivir sin las espinas del odio.

AO