Horóscopo Negro para HOY 8 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).El sábado yace a la vuelta de la esquina y con él, la Luna Llena en Acuario, que te recarga de magia y buena vibra. Vienen momentos divertidos, salidas inesperadas, risas que no planeaste pero que necesitabas como el aire. Te ves bien, la gente te ve bien, y eso se nota. Por fin las cosas en el amor, en las relaciones, en tus proyectos, empiezan a fluir como a ti te gusta: con equilibrio, con emoción, con esa estética que tanto te motiva.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Este sábado llega la Luna Llena en Acuario, y con ella, una liberación que no te esperabas. Es como si de repente soltaras todo lo que te venía pesando. Te vas a sentir más libre, más tú. Es momento de dejar atrás relaciones que te estancan, de soltar situaciones que ya no dan más de sí, de hablar claro y avanzar.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).El sábado hay Luna Llena en Acuario, y eso te va a volar la mente. Esta luna te trae respuestas, ideas, revelaciones. Pero también verdades incómodas. Puede que descubras algo que dabas por hecho y…, resulta que ya no es tan seguro. Puede que algo que creías estable tiemble un poco. ¿Da miedo? Sí. Pero también puede ser justo lo que necesitas para abrir nuevos caminos. Para dejar de construir castillos de naipes en el aire y empezar a crear algo real.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).La Luna Llena en Acuario el sábado. Te va a tocar la zona de la seguridad, la zona donde te aferras a lo conocido aunque ya no te sirva para nada. Prepárate para ver con claridad qué cosas te están drenando. Qué personas, hábitos, ideas… te están quitando más de lo que te dan. Es momento de hacer limpieza. Mental, emocional y si hace falta, también social.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Mañana llega una Luna Llena espectacular en tu signo, y eso solo significa una cosa: reseteo emocional. Vas a sentir cómo una nueva versión de ti empieza a salir a la luz. Pero claro, el proceso no es fácil. Esta semana es muy probable que te cueste dormir, que sientas ansiedad en el cuerpo, que estés más sensible de lo normal. Pero no es que estés mal, es que estás cambiando. La Luna te está cargando las pilas para que sueltes hábitos, pensamientos y personas que ya no tienen cabida en tu nueva etapa.PISCIS (20 febrero-20 marzo).La Luna Llena en Acuario que va a tocarte hondo. Una Luna que trae un cierre importante. No va a ser fácil, no te voy a mentir. Porque se trata de algo que llevas tiempo evitando mirar de frente. Algo que sabes que está ahí, pero que te da miedo soltar. Puede que sea una persona, una costumbre, una herida del pasado… Pero ya va siendo hora, Piscis. Esta Luna te va a remover todo por dentro. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO