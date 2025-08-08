Horóscopo Negro para HOY 8 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

El sábado 10, la Luna llena en Acuario te va a dar el golpe de realidad que necesitas. Te va a mostrar algo que no estabas viendo, una verdad incómoda pero totalmente necesaria. Algo que va a doler un poco, pero que al mismo tiempo te va a liberar. Porque cuando dejas de aferrarte a lo que ya no vibra contigo, el universo se encarga de ponerte justo lo que sí necesitas.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Este sábado 10 llega la Luna llena en Acuario, y no viene tranquilita. Viene con revelaciones, con conversaciones intensas, con verdades que llevan tiempo estando ahí y por fin salen a la luz. Y aunque te incomoden, aunque duelan, vas a agradecerlas. Porque te van a liberar. Porque te van a ayudar a cerrar capítulos que ya estaban caducados. Tauro, es momento de dejar de esperar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Esta Luna llena en Acuario, te toca defenderte. Tus ideas, tus valores, tus creencias. No te calles más para encajar, no te traiciones más para que los demás estén cómodos. Ya has cambiado mucho para adaptarte al mundo de los demás, ahora toca que el mundo se adapte a ti. Defiende lo tuyo, con uñas, dientes y convicción.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

El sábado hay Luna Llena en Acuario, y tú ya sabes lo que eso significa para ti: intensidad al nivel máximo. Se te van a cruzar todas las emociones, te vas a sentir con la energía revuelta, contradictoria… pero eso también es poder. Esta luna te pide que sueltes cadenas, que dejes ir a esas personas que te exigen demasiado, que te quitan más de lo que te dan. Toca buscar libertad, libertad de verdad.

LEO (23 julio-22 agosto).

Esta semana no es fácil, pero es crucial. Te vas a mirar con otros ojos. Vas a empezar a perdonarte por cosas que ni siquiera sabías que te dolían. Y vas a volver a brillar, pero desde dentro, no solo desde fuera. Esa es la verdadera fuerza que se viene, Leo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

La Luna Llena en Acuario, viene con cambios de esos que al principio fastidian, pero luego te dan la vida. De esos que te sacan de tu rutina y te hacen gruñir un poco “caray, con lo bien que andaba", pero que después te abren nuevas ventanas y te traen una energía diferente, más libre, más viva, más tú.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

