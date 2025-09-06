Horóscopo Negro para HOY 6 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Tienes que prepararte para una buena sacudida emocional. Esta Luna Llena + eclipse va a tocar esa parte que tú sueles esconder, la que se esconde debajo de todo ese fuego que llevas dentro. Tendrás que mirar hacia adentro, hacer un viaje interno, bajarle el volumen al ruido externo y enfrentarte a lo que habías dejado aparcado. TAURO (21 abril-20 mayo).Y créeme Tauro, ahora sí tienes muchísimo por lo que luchar. Y lo sabes. Lo estás empezando a sentir, en las ganas, en la forma en la que por fin vuelves a mirar hacia delante. Y también tienes mucho que celebrar. Así que hazlo. Celebra tu fuerza, tu constancia, tu evolución, la forma en la que has resurgido de todo. GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Este eclipse no viene a destruirte, Géminis. Viene a mostrarte dónde estás fingiendo, dónde te estás quedando por costumbre, dónde estás siendo menos de lo que eres. Así que piensa. Y actúa. Si hay que cambiar, se cambia. Aunque cueste. Aunque no sepas por dónde empezar. CÁNCER (22 junio-22 julio)Recuerda esto, Cangrejo: las mejores cosas tardan en llegar. Y en tu caso, un poco más, porque tú necesitas sentirlo todo en profundidad antes de dar cualquier paso. Pero vale la pena esperar. Así que, por favor, ten paciencia. Estés bien o estés mal, no te olvides de sonreír.LEO (23 julio-22 agosto).Van a salir a la luz tus miedos más arraigados, tus apegos más tóxicos, tus vínculos más intensos. Te vas a enfrentar cara a cara con la verdad que evitabas: con lo que das, con lo que recibes, y con lo que sigues esperando de quien ya no tiene absolutamente nada más que ofrecerte. Este eclipse cerrará un ciclo emocional muy fuerte. VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Poco a poco, la calma vuelve. Porque sí, tienes bajones, te dan ataques de nostalgia, te entran ganas de mirar atrás, de entender por qué dolió tanto todo lo que dolió. Pero esta vez será diferente. Los pensamientos oscuros vendrán, pero no se quedarán. Porque tú ahora estás en otra etapa.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO