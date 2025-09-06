Horóscopo Negro para HOY 6 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Rodéate de lo que te suma. De lo que no te agota. Porque el problema no es que no tengas gente que te quiera, es que tus pensamientos vuelven una y otra vez al mismo lugar. Al bucle. A las preocupaciones. Aunque no puedas hacer nada.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Este finde puede ser sanador, necesario, brutalmente tranquilizador si tú te lo permites. Pero para eso tienes que dejar de hablar de lo que te preocupa, no lo llames, no lo invoques, no lo traigas al presente cuando lo que necesitas es silencio. Y sobre todo, no busques donde no quieres encontrar.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

En tus relaciones todo lo que no esté claro se va a poner turbio. Te vas a cansar del “ahora no”, del “ya veremos”, de los amores tibios que no saben lo que quieren. Y es normal. Porque tú sí sabes. Porque tú no estás para medias tintas. Y este finde, decidirás desde otro lugar.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Cuidado con los melones que abres, Capri. Algunos temas pueden volverse en tu contra si no estás preparado para afrontar todo lo que sale de ahí. A veces lo más valioso no es tener la razón, es tener paz. Y la paz no se negocia.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

El mundo gira y gira y tú muchas veces te sientes fuera de él, pero no porque estés triste o perdido, sino porque ya te has acostumbrado a no encajar del todo. Eso no te detiene. No te apaga. Al contrario, por dentro hay una fuerza que quiere romper con todo lo que te limita,

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Con información del Horóscopo Negro

AO

