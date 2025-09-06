Sábado, 06 de Septiembre 2025

Horóscopos de HOY 6 de septiembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

 

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor.

Aries 

El amor te exige entrega y constancia. Si estás en pareja, demuestra tu interés con acciones y no solo palabras; ese esfuerzo será valorado. Si estás soltero, muestra tu auténtica pasión, porque alguien cercano ya está notando tu energía. 

Tauro 

La vida social te pondrá frente a nuevas oportunidades amorosas, pero cuida a quién dejas entrar en tu corazón. No des tanta importancia a los comentarios de personas malintencionadas; escucha más a quienes te quieren de verdad. 

Géminis 

Podrías recibir noticias sobre una expareja que remuevan recuerdos, pero no te estanques en el pasado. Los cambios emocionales son necesarios para abrirte a un amor distinto y más sano. Tus sueños te darán pistas de lo que viene en el terreno sentimental. 

Cáncer 

Deja que los demás conozcan tu lado más tierno y emocional. Esa vulnerabilidad te hace irresistible. Aunque sientas que el amor tarda en llegar, recuerda: lo que se construye con paciencia suele durar más. 

Leo 

El deseo vuelve a encenderse en tu vida. Un encuentro inesperado podría devolver la pasión y recordarte que la soltería no significa ausencia de romance. Prepárate para una experiencia intensa. 

Virgo 

Alguien insistirá en acercarse a ti con verdadero interés. Si sientes atracción, date la oportunidad: abrirte a nuevas conexiones puede llevarte a un inicio sentimental que refresque tu vida. 

Libra 

Tu tendencia a pensar demasiado puede afectar tu vida amorosa. Libérate de culpas y miedos, y enfócate en construir vínculos sanos. Un reencuentro con alguien del pasado podría reavivar sentimientos. 

Escorpión 

Ten cuidado con amistades envidiosas que intentan sabotear tu estabilidad emocional. Por otro lado, señales espirituales y sueños podrían recordarte que un amor perdido aún te acompaña de alguna manera. 

Sagitario 

Tu bondad en el amor es valiosa, pero no permitas que otros se aprovechen de ti. Aprende a poner límites. Un pequeño tropiezo familiar puede mover tus emociones, pero también reforzará la importancia de la unión afectiva. 

Capricornio 

Evita dejarte llevar por chismes que afecten tu relación o tu confianza en el amor. Tienes derecho a poner distancia de quien intente manipular tus sentimientos. No temas ser firme con lo que quieres y mereces en pareja. 

Acuario 

Se avecina una nueva etapa en tu vida amorosa. Septiembre puede marcar el inicio de una relación o el renacer de un vínculo que parecía estancado. Será una liberación emocional que te hará sentir más ligero y feliz. 

Piscis 

En el amor, tu fuerza está en tu capacidad de sanar y levantarte después de decepciones. Aunque enfrentes pruebas sentimentales, no te asustes: cada desafío te acercará a una relación más sólida y verdadera. 

