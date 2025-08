Aries

El vínculo que estás construyendo podría tener algunos retrasos o altibajos. No te frustres si no avanza como esperas. El amor también se cuece a fuego lento. Cuida tus palabras con tu pareja o esa persona que te gusta; un comentario mal dicho puede generar tensión innecesaria.

Tauro

Sigues dándole oportunidades a quien no ha demostrado un cambio real. Aprende a valorar tu amor y a poner límites. No entregues todo si la otra persona no está dispuesta a corresponder con el mismo compromiso y honestidad.

Géminis

Podrías decepcionar emocionalmente a alguien que te quiere mucho si no dejas a un lado el orgullo. Estás en un momento crucial: si no te abres al diálogo, esa relación podría enfriarse o terminar. También podría llegar alguien con una presencia emocional fuerte que te remueva todo.

Cáncer

Tienes un deseo profundo de conexión, de sentirte deseado y querido. Si estás en pareja, es buen momento para revivir la pasión. Si estás soltero, podrías sentir una fuerte atracción por alguien inesperado. Escucha lo que sientes, pero no olvides cuidarte emocionalmente.

Leo

Estás tentado a buscar afuera lo que ya tienes dentro de tu relación. Pregúntate si lo que te falta es atención real o solo un capricho. Ser fiel no solo es cuestión de lealtad, también es un acto de amor hacia ti mismo y lo que has construido.

Virgo

Has estado distante o a la defensiva en temas del corazón. Abrirte y mostrar tu lado más amable no te hace vulnerable, sino más humano. Vienen encuentros intensos, pero asegúrate de que no solo despierten tu deseo, sino también tu corazón.

Libra

El amor podría sorprenderte desde alguien cercano a tu círculo, tal vez quien menos imaginas. Estás sensible emocionalmente, así que no confundas atención con interés genuino. Escucha a tu intuición.

Escorpión

Habrá mucha energía moviéndose a tu alrededor en temas sentimentales, incluyendo rumores o terceras personas . No pierdas el tiempo aclarando todo: quien te conoce, confía en ti. Alguien cercano podría buscarte para desahogarse de una ruptura; no confundas consuelo con romance.

Sagitario

Tienes la oportunidad de vivir algo bonito, pero si no eliges bien a quién entregas tu corazón, podrías terminar decepcionado. No idealices a alguien solo porque te emociona: asegúrate de que sus acciones estén a la altura de tus sentimientos.

Capricornio

Se vislumbra una oportunidad romántica que podría traer estabilidad y afecto verdadero. Pero cuidado con tus reacciones: podrías alejar a quien más te quiere si actúas con frialdad o te dejas llevar por tus inseguridades.

Acuario

Hay una persona en tu vida que no está haciendo ningún esfuerzo real por acercarse, pero tú sigues esperando. Pregúntate si eso es lo que mereces. El amor no debe sentirse como un sacrificio constante ni como una espera eterna.

Piscis

Tu corazón ha sufrido y está cansado de decepciones. Es momento de cuidarte mejor y de aprender a decir "no" cuando algo no se siente bien. Mereces un amor que te sostenga, no que te desgaste. Pon límites sanos y dale espacio solo a quien esté dispuesto a amarte bien.

Con información de Nana Calistar.

EE