Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de agosto de 2025

Aries

Ese proyecto que tanto te importa podría retrasarse un poco, pero no pierdas el ánimo. Las cosas buenas a veces tardan, y cuando llegan, valen la pena. Aunque sientas que no avanzas, cada pequeño paso cuenta.

Ten cuidado con lo que compartes con tu pareja o alguien que te gusta. Podrías decir algo inconveniente y provocar una discusión innecesaria.

Tauro

Ya es momento de dejar de justificarte con promesas vacías si sigues repitiendo los mismos errores. Aprende a poner límites, porque mientras tú entregas todo, hay personas que solo buscan aprovecharse.

Géminis

En los próximos días, podrías decepcionar a alguien que te aprecia mucho. A veces tu orgullo pesa más que tus ganas de solucionar las cosas. Si no cedes un poco, podrías perder a esa persona de forma definitiva.

También podrías recibir una noticia o visita que transforme tu estado emocional.

Cáncer

Estás viviendo una etapa de alta sensibilidad y deseo. Si tienes pareja, disfruta de momentos íntimos; si no, podrías recibir una invitación inesperada.

Es tiempo de liberar emociones acumuladas. Deja de cargar con los problemas de los demás y prioriza tu bienestar emocional.

Leo

Si estás en una relación, valora lo que tienes. Buscar fuera lo que ya posees puede llevarte a situaciones innecesarias. Lo que crees que te falta tal vez sea solo un capricho, y actuar por impulso podría tener consecuencias.

Virgo

No te pongas a la defensiva con el mundo. Mostrar tu lado amable no te hace débil, sino más auténtico. Aceptar tus errores te hace crecer.

Podrías tener encuentros románticos fugaces: asegúrate de que valgan la pena y que no dejen más vacío que emoción.

Libra

Cuida tu salud digestiva y tus pies. Además, alguien inesperado podría despertar tu interés amoroso. Ten precaución: a veces lo que parece emocionante termina siendo complicado.

Escorpión

Prepárate para enfrentar rumores o malentendidos. No te desgastes tratando de aclararlo todo: deja que las cosas se acomoden solas.

Una amistad en crisis emocional podría buscar consuelo en ti; no te involucres más de la cuenta en conflictos ajenos.

Sagitario

Estás en una buena racha para alcanzar tus metas, pero necesitas proteger tu energía. No permitas que otros interfieran si no aportan nada real a tu camino.

Tienes tendencia a idealizar a quienes no lo merecen. Es momento de hacer una evaluación más objetiva.

Capricornio

Podrías recibir un ingreso inesperado, pero úsalo con responsabilidad. Más adelante podrías necesitarlo.

Tu temperamento está algo alterado; intenta no reaccionar de forma impulsiva, podrías decir algo que lamentes.

Acuario

La paciencia no es tu fuerte, y eso te está jugando en contra. Si no aprendes a controlarte, la vida terminará poniéndote límites por la fuerza.

Hay alguien que no muestra interés real en ti, pero sigues esperando. Es hora de reconocerlo y avanzar.

Piscis

Tienes que aprender a proteger mejor tus emociones. Estás permitiendo que los demás te lastimen, y ya es tiempo de poner límites claros. Decir “no” también es una forma de cuidarte.

Con información de Nana Calistar.

