A lo largo del día, los astros marcan energías especiales para ciertos signos. Mientras que muchos sentirán empuje en diferentes áreas, hay algunos que destacan con una suerte extra, tanto en lo sentimental como en lo económico. Aquí te comparto los que podrían sentirse más favorecidos:

Tauro

Hoy tienes una doble bendición: tu intuición y estabilidad emocional te acompañan. En el ámbito amoroso, hay posibilidades de reconciliación o de profundizar vínculos. En lo económico, podría surgir un proyecto o una oportunidad laboral que refuerce tu posición.

Consejo: cuida la comunicación; evita suponer sin aclarar.

Libra

Tu encanto natural está activo y atraerás buenas energías. En el amor, alguien podría mostrarte su interés de forma clara y comprometida. En lo financiero, recibirás apoyos o propuestas beneficiosas de alguien con quien tienes buena relación.

Consejo: no te dejes llevar por promesas vacías; pide certeza.

Escorpio

Se presenta una jornada con magnetismo y claridad. En lo sentimental, es posible que alguien exprese lo que siente y eso fortalezca la relación. En lo económico, trámites o inversiones empiezan a alinearse favorablemente.

Consejo: mantén la calma; no te desesperes por resultados inmediatos.

Piscis

Aunque eres uno de los signos más sensibles, hoy tus emociones funcionan como guía. En el amor, podrías reconectar con alguien especial o dejar atrás lo que ya no suma. En lo monetario, llegan oportunidades de ingresos o colaboraciones inesperadas.

Consejo: sé discreto acerca de tus planes para no despertar envidia.

Energías favorables que conviene tener a tu lado

Intuición y claridad: No todos los días podremos escuchar lo que realmente necesitamos. Hoy, tu intuición será una brújula que vale la pena seguir.

Comunicación asertiva: En el amor, pocas palabras sinceras valen más que muchas sin sentido.

Organización financiera: Aprovecha los momentos de impulso para planear, no para gastar sin control.

Protección energética: Mhoni aconseja estar alerta ante envidias o malas vibras, y mantener rituales de limpieza para no cargar energías ajenas.

Con información de Mhoni Vidente

