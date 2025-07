Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de julio de 2025

Aries

Es momento de retomar el orden en tu vida. Si sigues actuando sin rumbo claro, solo vas a terminar agotado sin lograr nada concreto. Presta atención a tu salud: tu cuerpo ya está empezando a manifestar el desgaste. Ni el café ni los analgésicos van a solucionarlo si no te das el descanso que necesitas.

Tauro

El dinero va y viene, pero tus compromisos financieros no se resuelven solos. Pronto recibirás un pago o aumento que te dará un respiro, pero administra bien ese ingreso. No lo malgastes. Toma la iniciativa: si no expresas lo que necesitas, nadie lo hará por ti, ni siquiera en el trabajo.

Géminis

Tienes un corazón generoso, pero no lo pongas en manos de quienes no lo valoran. Aprende esto: quien no se interesa, no te extraña, y quien no se esfuerza, no te merece. No sigas entregándote por completo a personas que solo te tienen como una opción más.

Cáncer

Tus inseguridades están generando conflictos que podrían evitarse. Si no hay confianza, la relación pierde sentido. Y si tú das motivos para desconfiar, no te sorprendas si lo mismo sucede contigo. Deja atrás las conductas tóxicas como revisar el celular de tu pareja o buscar a quien ya no está.

Leo

Deja de esperar que alguien más solucione tus problemas. Ya tienes la madurez suficiente para asumir tus errores y responsabilidades. No culpes a otros por lo que te corresponde resolver a ti. Es hora de actuar con firmeza y afrontar las consecuencias de tus decisiones.

Virgo

No sigas aceptando migajas emocionales. Si tú sabes lo que vales, no permitas que otros te traten como si no lo supieran. Tu tiempo, tu cariño y tu presencia son valiosos. Rodéate de personas que te respeten y que estén dispuestas a entregarte lo mismo que tú das.

Libra

Estás por caer en una situación que podría traerte consecuencias serias, motivado por un impulso momentáneo. Piensa bien antes de actuar. No arriesgues tu estabilidad emocional o personal por algo que, al final, ni siquiera te hará sentir bien. Controla el impulso y protege lo que realmente importa.

Escorpión

Prepárate para una sorpresa en tu círculo cercano: un embarazo inesperado sacudirá el entorno. No es asunto tuyo directamente, pero la noticia va a generar muchas conversaciones. Escucha, pero no te involucres más de lo necesario.

Sagitario

El trabajo trae movimiento y posibles cambios importantes. Ya sea un nuevo puesto, horario o empleo, analiza bien las opciones antes de decir que sí. A veces, lo que parece una gran oportunidad trae consigo más estrés y complicaciones de las que esperas.

Capricornio

Ten cuidado con las personas que solo se acercan cuando les conviene. Hay amistades que solo aparecen para pedir algo, pero no están cuando tú los necesitas. Sé generoso, pero no ingenuo. Establece límites sanos para proteger tu energía.

Acuario

Es tiempo de fortalecer tu amor propio. No estás para mendigar afecto ni para perseguir a quien no muestra interés. Tu valor no depende de la atención de otros. Mereces relaciones recíprocas, no aquellas donde das todo y recibes poco o nada.

Piscis

Eres sensible y empático por naturaleza, pero no te olvides de ti. Estás absorbiendo emociones que no te corresponden y eso te está desgastando. Si tienes pareja, evita buscar problemas donde no existen. Trabaja en tu seguridad emocional y apuesta por construir en lugar de reaccionar desde la duda.

Con información de Nana Calistar.

