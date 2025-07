Horóscopo Negro para HOY 25 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

No te cortes, Libra. Si lo puedes visualizar, lo puedes tener. Así que prepárate tu ritual, prende el palo santo, pon música de fondo y cree en ti como nunca. Feliz semana. Algo dentro de ti empieza a encenderse, y eso es buena señal. Si sientes que hay conversaciones pendientes sobre el rumbo de la relación o el futuro con esa persona, tal vez es mejor esperar a que pase Mercurio retrógrado, pero no te olvides de tenerlas.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Hoy, el universo te pone frente al espejo y te dice: no más máscaras, Escorpio. Esta lunación no viene a acariciarte el ego, viene a darte una sacudida. Vas a ver con claridad dónde estás, con quién estás, y si eso realmente te hace bien o solo estás ahí por costumbre o por miedo. Y si no vibra contigo, esta luna va a apretarte para que salgas de ahí. Sí, va a doler. Pero también va a liberarte.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este viernes, Sagitario, haz limpieza emocional, di lo que tengas que decir, quédate solo con quien vibra contigo de verdad y no dejes que te manipulen ni con excusas ni con chantajes emocionales. Tú sabes lo que vales, ahora haz que los demás también lo sepan. Feliz semana.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capri: analiza con cabeza, pero no ignores lo que sientes. Que esta semana puede ser el inicio de algo muy bonito… si dejas de sabotearlo. Tampoco te fíes de todo el mundo. No porque haya mala intención, pero sí porque las emociones ajenas andan revueltas, y tú podrías llevarte algún golpe inesperado. Incluso sin que sea personal. Pero te afectará si no estás alerta.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Hoy, puede que te entre algún bajón emocional, algún recuerdo que te cruce el alma, alguna pensamiento nostálgico que venga a hacer ruido. Pero no te quedarás ahí. Esta vez, no. Estás demasiado centrado/a en tu crecimiento, en tu libertad, en tu independencia, esa que ahora defiendes por encima de todo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Vas notando que todo empieza a encajar. Pero ojo, Pececito, porque también sabes que con cada avance, vienen nuevas responsabilidades. No puedes dejarlo todo al azar. Lo que estás construyendo ahora puede mantenerse y crecer, pero solo si te comprometes con ello de verdad.

Con información del Horóscopo Negro

AO