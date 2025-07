Horóscopo Negro para HOY 25 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Aries, recuerda que pase lo que pase, ahora debes mantener los pies en la tierra en TODO momento. Por ti, por lo que has vivido, por tu corazón, por mantenerte a salvo. Si sientes que algo o alguien no te hace sentirte seguro, chao. No puedes volver a ponerte en riesgo por ello.

TAURO (21 abril-20 mayo).

El mensaje es claro, Tauro: elígete. Cierra la puerta que llevas dejando entreabierta demasiado tiempo. Suelta, aunque te dé miedo. Y cuídate como si fueras tu persona favorita. Porque lo eres. Lo sabes: a veces te sientes demasiado complejo para un mundo que parece ir en modo básico. Y eso te frustra. Porque tú le das vueltas a todo, analizas, sientes intensamente, y mientras tanto, el resto parece pasar por la vida con el piloto automático puesto.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Si estás en pareja, probablemente sientas que la chispa se está apagando un poco. Y si estás soltero, da la sensación de que nadie te mueve realmente el corazón ni otras partes del cuerpo. Y el problema es que estás ignorando tu independencia, ese fuego interno tuyo que siempre te ha hecho feliz. Aunque estés en una relación, necesitas volver a ser tú fuera de ella. Hacer planes por tu cuenta, ilusionarte con proyectos, reconectar con tu esencia. No es ser infiel, es ser libre. Y esa libertad emocional es la que enciende tu deseo, tus ganas, tu brillo.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Este viernes no es para lamentarte, es para celebrar tu existencia. Eres mucho más de lo que tú mismo reconoces. No lo olvides. Puede que te cruces con algún comentario fuera de lugar, con alguien que suelta lo que no debe o lo que no toca. Pero a ti, que antes eso te dolía hasta los huesos, ahora te hace hasta gracia. Porque ya no estás en ese punto. Porque ahora te resbala lo que antes te atravesaba.

LEO (23 julio-22 agosto).

Este viernes no es para esconderte ni para seguir cargando lo que no te toca. Es para recordarte quién eres: fuego puro, amor sin filtro, poder sin límites. Y el mundo está a punto de volver a darse cuenta. Feliz semana. Prepárate, porque lo mejor está a punto de empezar. Pero esta vez, con la seguridad de que no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo ser tú. Y eso, Leo… ya lo cambia todo. Empieza tu temporada. Empieza lo bueno.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Si este viernes sientes que necesitas estar más contigo, en silencio, sin tanta gente, sin tanto ruido… hazlo. Tómate ese café solo, date ese baño largo, mírate al espejo con cariño. Tu cuerpo y tu mente te están pidiendo cuidado, atención, amor. Y cuidado con el ruido ajeno. Siempre habrá quien critique, quien te cuestione, quien quiera pincharte por inseguridad propia. Pero eso no va contigo. No dejes que la energía del resto arrastre la tuya. Cuanto más lejos estés de lo tóxico, mejor vas a estar tú.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO