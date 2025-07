Horóscopo Negro para HOY 24 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta luna viene a recordarte lo poderosa que puede ser tu mente cuando sueñas sin límites. Últimamente, estás mucho más conectada con lo espiritual, y eso no es casualidad. Sientes que tu intuición va por delante y que estás manifestando cosas sin darte cuenta. Esta luna es para eso: para soñar fuerte, para pedir con intención, para abrir las puertas a lo que realmente quieres. No te cortes, Libra. Si lo puedes visualizar, lo puedes tener. Así que prepárate tu ritual, prende el palo santo, pon música de fondo y cree en ti como nunca.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Hoy, el universo te pone frente al espejo y te dice: no más máscaras, Escorpio. Esta lunación no viene a acariciarte el ego, viene a darte una sacudida. Vas a ver con claridad dónde estás, con quién estás, y si eso realmente te hace bien o solo estás ahí por costumbre o por miedo. Y si no vibra contigo, esta luna va a apretarte para que salgas de ahí. Sí, va a doler. Pero también va a liberarte.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este jueves 24, la luna nueva en Leo te remueve por dentro, pero no en mal plan. Esta luna te empuja a abrir tu corazón, a hablar de lo que realmente sientes, a mostrarte vulnerable, sin miedo ni culpa. Porque eso también es parte de tu fuego: tener el valor de mostrarte de verdad. Y escúchame bien: ya basta de ser el puching ball de la gente que solo te busca cuando le interesa. Deja de sentirte culpable por decir que no.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Hoy el universo te da una señal clara: es el momento de reconectar con quien de verdad importa. Deja de poner el trabajo, los pendientes o los “luego lo hago” por delante del amor o de tus vínculos. Si tienes pareja, hazle un hueco real, como a ti te gusta. Si estás soltero, este es el momento de abrirte, pero de verdad. La luna te ofrece nuevos comienzos, pero solo si te atreves a hablar desde el corazón, sin filtros y sin miedo.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Este jueves empieza una etapa emocional muy intensa. Se te va a revolver algo dentro, pero no es malo: es momento de enfrentarte a lo que vienes esquivando desde hace tiempo. A esa persona que te pide más de lo que tú sueles dar. A ese vínculo que exige compromiso. A esa historia que no se puede vivir a medias. Si te atreves a abrirte de verdad, esta luna te da el reinicio que necesitas. Uno emocional, potente, honesto. Y sí, puede dar miedo. Pero tú estás más que preparada.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

El jueves, la Luna Nueva en Leo te pone frente a un nuevo comienzo. Pero no cualquiera, no uno tibio: uno que te va a exigir compromiso de verdad. Ya sea en lo sentimental, en lo profesional o contigo mismo. Piscis, esto no va de nadar a la deriva, esto va de apostar. De comprometerte con lo que quieres. De dejar de escapar cada vez que algo se pone intenso. Si de verdad deseas que algo crezca, esta semana tienes que entregarte. Y tú sabes hacerlo como nadie.

Con información del Horóscopo Negro

AO