Horóscopo Negro para HOY 24 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Este jueves llega la Luna Nueva en Leo y con ella, tus ganas de comerte el mundo. Si estás soltera, prepárate porque te vas a lanzar como si te hubieran dado cuerda. Quieres intensidad, algo que te haga sentir otra vez que sí, que puedes volver a ilusionarte sin miedo. Esta luna quiere que empieces de cero: en el amor, en tus vínculos, en todo. Nuevas personas, nuevas conexiones, nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos fuegos que encender. Y tú, Aries, estás on fire.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Esta Luna Nueva en Leo del jueves… UFFF. Va directa a tus emociones. Todo eso que fingías que no te dolía, esta semana te va a doler. Y mucho. Pero también va a servir para que te hartes de una vez, para que digas basta, para que no sigas aguantando lo que ya no te deja ni dormir bien. La luna viene a recordarte que tú eres tu prioridad. Que no tienes por qué seguir soportando silencios fríos, ausencias disfrazadas de independencia, ni relaciones que pesan más de lo que aportan.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

La Luna Nueva de hoy es tu impulso. Tu arranque. Tu “basta ya”. Te da la energía que necesitas para lanzarte de lleno en lo que de verdad te vibra por dentro, para empezar algo nuevo, algo importante, algo que te va a llevar lejos. Y aunque Mercurio siga retrógrado, vas a sentirte fuerte, decidida, empoderada como nunca.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

La Luna Nueva en Leo del hoy viene con una sorpresa para tu cuenta bancaria. Puede ser un aumento, una paga extra, un reconocimiento económico, un regalo inesperado… Algo que te hará sentir que el esfuerzo ha valido la pena. Aprovecha esta energía para manifestar sin miedo: un nuevo trabajo, una inversión, una compra importante, estabilidad. Lo que sea que necesites para sentirte en paz con tus finanzas, está a tu alcance. Tu mente tiene más poder de lo que imaginas, y esta luna viene a recordártelo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Mira, hoy hay Luna Nueva en tu signo y, créeme, no es cualquier luna. Es un inicio radical, un reset brutal. Una declaración de intenciones. Es como si el universo te dijera: “Toma, Leo, aquí tienes un lienzo en blanco. Pinta lo que quieras, pero esta vez sé tú de verdad”. Mírate al espejo sin miedo, quita todas las caretas, vuelve a conectar con lo que amas, con lo que sueñas, con lo que te hace vibrar. Empieza a escribir tu historia desde cero, pero siendo tú el único escritor.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Cuando creas que estás a punto de explotar, llega el respiro: el jueves hay Luna Nueva en Leo, y viene a darte un abrazo interno. Te baja a tierra, te pone el foco otra vez en ti, en lo importante. Y te recuerda algo: no tienes que salvar a todo el mundo. No tienes que demostrar nada. No tienes que darlo todo por todos. Solo por ti. Con que estés bien tú, es suficiente.

