Horóscopo Negro para HOY 22 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Hoy las cosas se activan heavy para ti, sobre todo en lo social y lo profesional. Te van a llegar noticias, invitaciones, propuestas… así que no te encierres, sal, conecta, muévete. Porque entre toda esa energía social puede estar una oportunidad laboral increíble, algo que te va a sorprender.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Con la entrada del Sol en Leo, tu fuego interior se enciende y lo vas a notar en lo emocional, en lo físico y en lo pasional. Si estás en pareja, prepárate, porque lo que viene entre vosotros es intensidad nivel lava volcánica. Y si estás soltero/a… no te vas a escapar tampoco. Va a reaparecer una tensión con alguien del pasado, alguien que aún no está del todo “fuera” de tu sistema. Y si no lo resuelves… cuidado, porque esa tensión mal manejada quema. Y tú ya sabes lo que pasa cuando te quemas de verdad.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este día recuperas la chispa, esa pasión, esa energía arrolladora que te hace sentir vivo. Poco a poco vuelves a estar en tu salsa, te vuelves a reír con ganas, te sientes más tú. Y el jueves, la luna nueva en Leo te remueve por dentro, pero no en mal plan. Esta luna te empuja a abrir tu corazón, a hablar de lo que realmente sientes, a mostrarte vulnerable, sin miedo ni culpa. Porque eso también es parte de tu fuego: tener el valor de mostrarte de verdad.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Este martes te cambia la vibra. Empiezas a sentir ese fuego, esas ganas, esa motivación para ir a por lo que te gusta, y también por quien te gusta, sin tanta coraza. Va a haber altibajos, no te lo niego: momentos en los que te vas a sentir muy arriba y otros en los que te vas a querer esconder bajo las mantas. Pero eso es parte del proceso, y tú sabes salir de ahí como nadie.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

El Sol entra en Leo, tu opuesto complementario, y eso te pone frente al espejo. Pero no para que te critiques, sino para que te veas tal cual eres: más seguro, más fuerte, más claro con lo que quieres. Y sí, con la vanidad subida. Porque la tienes. Y se nota. Tu autoestima sube esta semana y eso lo cambia todo. Porque cuando tú te sientes bien contigo, el mundo entero empieza a girar distinto.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Vas a empezar a notar un cambio potente, sobre todo en lo laboral. Por fin los astros se ponen de tu lado y empiezas a recibir reconocimiento real por todo el trabajo que te has venido pegando en silencio. Se vienen elogios, propuestas, quizás un ascenso o una oportunidad que no veías venir ni de lejos. Dale con todo, nena. Cree en ti.

