Horóscopo Negro para HOY 23 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta semana tu prioridad tiene que ser una sola: dormir bien. En serio, Libra, tu cuerpo te está pidiendo a gritos que descanses, que pares. Vas todo el día con sueño, con la mente dormida, pero llega la noche y boom, se te activa el cerebro como si fuera lunes a las 8 a.m. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Muévete más, sal a caminar, haz algo de deporte o simplemente desconecta de pantallas antes de dormir. Porque si no descansas bien, todo se te descompensa. Y ya sabes que tú necesitas equilibrio o el mundo se te desmorona.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Este miércoles vas a tener huecos para ti, para pensar, soñar, imaginar… y ahí es cuando empieza lo interesante, porque cuando Escorpio se mete en su mundo interior, pasa magia. Te vas a sentir más introspectiva que de costumbre. Vas a mirar dentro y preguntarte: ‘¿esto es lo que quiero? ¿Esto sigue resonando conmigo o ya no?’. Y es normal que algunas cosas empiecen a no encajar, que veas con claridad que has cambiado, que has evolucionado, y que hay piezas que ya no forman parte del nuevo tú.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Se vienen mensajes, noticias, conversaciones que pueden cambiar el ritmo de tu vida por completo. Gracias a todo esto que vas a recibir esta semana, vas a darte cuenta de algo importante: tienes que volver a lo que te hace ser tú. A tu gente. A tu familia. A los que te quieren de verdad. Sabes perfectamente que hay alguien que te necesita cerca, alguien que no te lo va a pedir directamente, pero tú lo vas a sentir. Así que cancela esos planes que sabes que no te llenan, esos compromisos que solo te desgastan, y estate presente donde tu alma realmente quiere estar.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Mercurio retrógrado sigue haciendo de las suyas, y claro, el pasado vuelve a asomarse por la ventana. Personas, emociones, recuerdos, todo eso que ya habías guardado con llave vuelve a removerse. Pero Capri, no te castigues si te da bajón, si un día te levantas con el ánimo por el suelo. Eres humano, joder. Permítete sentirlo. Lo importante es que no te quedes a vivir ahí. Lo que ya cerraste no se vuelve a abrir. Punto. Ni un paso atrás, ¿entendiste?

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Esta semana vas a ver con claridad que igual no has elegido tan bien como pensabas. Que a lo mejor te dejaste llevar por lo prohibido, por lo impulsivo, por lo que brillaba demasiado… y terminaste en un sitio que no era para ti. En brazos que no te cuidaban. En historias que solo tenían principio, pero nunca final. Cuida tu corazón. Y cuida también el de los demás. Nada de huir cuando las cosas se ponen intensas, nada de hacerte el misterioso. Tu misión ahora es ser responsable, emocionalmente, contigo y con quien tengas delante. No te escondas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Cuidado con las obsesiones, pececito. Llevas días dándole vueltas a algo, a un tema que te preocupa, que te quita el sueño, pero que en realidad no es tan importante como parece en tu cabeza. Estás gastando energía en imaginar futuros que no existen y mientras tanto, te estás perdiendo el presente. Y el presente tiene cosas maravillosas que no estás disfrutando como deberías. Respira. Suelta. Vive el ahora.

Con información del Horóscopo Negro

