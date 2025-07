Horóscopo Negro para HOY 22 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Este martes entra el Sol en Leo y al ser otro signo de fuego como tú, va a hacer que te sientas como si estuvieras en casa, en tu hogar. Vuelves a ti, a tu esencia, a tu hogar emocional. Y eso significa: ganas de estar con tu gente de siempre, de reírte como idiota en cenas familiares, de abrazar fuerte sin razón. Tu niño interior está de vuelta y menos mal. Hacía mucho tiempo que no lo sacabas a pasear.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Con la entrada del Sol en Leo este martes, se te va a activar la intuición a lo bestia. Vas a empezar a notar cosas, a sentir que hay verdades que no están saliendo a la luz, especialmente con cierta persona que lleva semanas (y meses…) mareándote. No te está contando todo, Tauro, y tú lo sabes. Hazle caso a esa voz interna que te dice que salgas corriendo, que ahí hay algo raro. No te quedes esperando la explicación mágica. Busca. Investiga. Porque lo vas a encontrar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Esta semana es superimportante que escuches este consejo: tienes que empezar a construir tu camino sin pensar en los demás. Sin sentirte culpable. Sin quedarte en un sitio solo porque a tu pareja, tu familia o tus amigos les parece más cómodo. Tu vida es tuya, y quien quiera estar en ella, lo estará aunque te mudes al fin del mundo. No te minimices para encajar. Ya no toca eso.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Este martes se acaba tu temporada, sí, pero no te me pongas triste. Al contrario: has recargado pilas, has reconectado contigo, estás en modo renacer. Y con la entrada del Sol en Leo, esa energía que tanto has dado estas semanas… te va a empezar a volver multiplicada. Así que no te sorprendas si de repente todo empieza a fluir mejor. Te lo has ganado, Cáncer, y el universo lo sabe.

LEO (23 julio-22 agosto).

Como ya sabes el martes el sol entra en tu signo y todo empezará a girar a tu alrededor. Empieza tu momento pero también tu prueba, esta semana vas a darte cuenta de que no puedes seguir callando, aguantando y fingiendo ciertos sentimientos. El sol te pide presencia real y honestidad contigo mismo. No puedes seguir dando sin recibir, así que ya sabes, leoncito.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Virgo, esta versión más flexible, más tranquila, más real de ti está empezando a florecer. Así que confía, sigue por ese camino. Dale oportunidad a lo que parecía imposible, porque puede terminar siendo lo que más te haga bien. Eso sí… Mercurio ya está retrógrado (y es tu regente, no olvidemos), así que prepárate para sentirte un poco más gruñón y enfadado de lo habitual.

Con información del Horóscopo Negro

AO