Horóscopo Negro para HOY 23 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Ojo con tu orgullo esta semana, porque cuando te pones cabezón no hay quien te gane ni en una pelea ni en cualquier discusión. Esta semana necesitas abrir la mente, sobre todo con la gente que quieres. No te encierres en tu versión de la historia, porque igual hay otra que también merece ser escuchada. Escucha más y juzga menos. Abre tu mente a lo que te dicen, te aconsejan, te ofrecen los demás. Quizás ellos ahora tienen más razón que tú.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Mercurio retrógrado está haciendo lo suyo esta semana y eso, para ti, Tauro, que necesitas tener todo bajo control, es desordenarte la vida al máximo. La incertidumbre es protagonista esta semana y eso para ti es lo peor. O sea, horror. Te va a costar aceptar que hay cosas que no están en tu mano, que vienen sin aviso, sin fecha y sin explicación. Pero no te hundas: esta semana planifica un plan B, sé directo, sé claro, defiéndete. No dejes que la vida ni nadie te descoloque nunca.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Cuidado con no saber poner límites a ciertas cosas, Géminis, porque últimamente se te están subiendo al cuello. Sobre todo en lo laboral, en tu entorno, en tus rutinas. Das la mano y te agarran el alma, Géminis. Y tú, por no armar lío, dejas que pase. Esta semana toca plantarse. Toca exigir lo que vales, y si no te lo quieren dar, mover ficha.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

En lo laboral, no te voy a mentir: todo está siendo un poco caos. Un día bien, otro mal, luego todo se tuerce, luego se arregla… y así no hay quien esté en paz. Pero escúchame bien: el trabajo no es tu vida, es solo un medio para conseguirla. Así que, por favor, deja de obsesionarte con algo que solo te da dinero. Porque si no te llena, si te pesa, si te roba la paz, igual ya es momento de replantearte, si este es el camino. Relájate un poco esta semana, baja el ritmo y pregúntate qué quieres de verdad.

LEO (23 julio-22 agosto).

Estás a tope últimamente, pero esta semana lo vas a estar aún más. Te da igual que Mercurio esté retrógrado encima en tu signo. Te da igual todo lo que llegue porque sabes que tienes la fuerza, el poder y la inteligencia suficiente para sobrepasar todo. Esta semana estás modo invencible. No hay drama, persona o circunstancia que pueda contigo. Estás decidido a comerte la vida y punto. Tu poder mental está más fuerte que nunca. Ni tu peor enemigo te da miedo ahora mismo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Esta semana estás como con las garras afuera, listo para atacar a quien te mire mal. Pero hey, no caigas en ese mood de drama y overthinking. Esta semana van a surgir malentendidos, sí. Van a fallar cosas, también. ¿Y qué? Respira, suelta el ceño fruncido y enfócate en no tomarte todo tan a pecho. Que no todo es personal, Virgo, aunque a veces lo parezca. Lo bueno es que tu intuición está fina, finísima.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO