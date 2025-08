Horóscopo Negro para HOY 2 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Estás acumulando tensión, tragando palabras que no dices, guardando emociones que luego salen en forma de mal genio, de distancia, o de enfado sin sentido. Este fin de semana podrías tener un estallido inesperado. Así que antes de que eso pase, hazte un favor: descarga antes. Suéltalo bien. A tiempo. Te vendría bien también ordenarte por dentro. Marcarte metas pequeñas, reales, medibles. Porque muchas veces tu cabeza va tan rápido que tienes mil ideas y ninguna estructura. Y cuando no consigues materializar lo que sueñas, llega la frustración. Y eso te envenena en silencio.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Es momento de agarrar fuerzas. De volver a ti. De ponerte rutinas claras, firmes, de esas que no rompes ni aunque estés de bajón. Porque cuando tienes estructura, tienes dirección. Y cuando tienes dirección, no hay quien te pare. Disfruta del finde, recarga todas las pilas posibles. Y, sobre todo, no pierdas tiempo en lo que no te construye. No lo regales. No lo malgastes. Invierte tu energía en lo que de verdad importa. En lo que sí está en tus manos.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

No tienes que callarte cuando algo no es justo. Pero sí es momento de redirigir tu energía. De no gastarla intentando convencer a quien ya decidió no escucharte. Empieza por lo que tienes cerca. Por tu gente. Por lo que sí está en tu mano cambiar, inspirar, mejorar. Desde ahí, ya estás haciendo mucho más de lo que crees. Porque sí, Sagitario, eres grande. Siempre lo has sabido. Siempre has tenido esa sensación de estar aquí para algo más. Y lo estás. Pero recuerda esto: incluso el arquero más certero necesita parar, bajar el arco, y descansar los hombros. No por debilidad, sino por inteligencia.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capricornio… se viene un finde movidito, sobre todo en tu cabeza. No paras de pensar. Y no son cosas pequeñas. Son decisiones grandes. De las que dan un poco de vértigo. Estás en ese punto en el que te preguntas qué vas a hacer cuando todo esto pase, y sí, puede que lo que estás barajando no le guste a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Ahora mismo, si te dieran a elegir, desaparecerías un rato del mapa. Este finde, no tienes que demostrar nada. Solo rodearte de personas que te sumen. De esas que no te exigen que sonrías si no te apetece. Que entienden tu silencio. Que te respetan sin necesidad de explicación.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Acuario, vienen cosas buenas. Y sí, todo va a estar bien. Pero no solo porque lo diga el horóscopo: tienes que creértelo tú. Tienes que proyectarlo, llamarlo, sostenerlo en tu mente, aunque a veces cueste. Porque cuando tú enfocas tu energía en algo, todo se alinea. Si has pasado por un cambio emocional o laboral fuerte —que es muy probable—, este finde no te metas más en ese tema. No busques más. No te enredes. No abras esa herida una y otra vez con información que no necesitas. Tu cabeza ya está bastante llena. Y tú no quieres más porquería encima.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Este finde, más que nunca, vas a tener que organizarte y priorizar. No puedes estar para todo el mundo todo el tiempo. Cuando no se puede, no se puede. Y si no te cuidas tú, ¿quién lo va a hacer? Si notas que te estás dispersando demasiado, vuelve al centro. A lo que sí puedes manejar. A lo que sí te aporta. Deja de intentar sostenerlo todo. Solo así vas a poder seguir ayudando sin derrumbarte tú.

