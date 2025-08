Horóscopo Negro para HOY 2 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Aries… empieza el fin de semana y esta vez lo haces con una sensación distinta. Estás más tranquilo/a, más centrado/a, cerrando cosas que hace un tiempo parecían imposibles de resolver. Y aunque todavía queden detalles por ajustar, empiezas a ver resultados. Empiezas a entender que todo el esfuerzo que hiciste, toda la energía que diste, toda la lucha silenciosa que nadie vio… valió la pena.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, estás a nada de empezar una etapa increíble. Y no lo digo por decir: se viene algo muy grande, algo que te va a hacer sentir plena de verdad. Algo que lleva tu nombre escrito y que no te ha caído del cielo, porque sí, le has macheteado hasta el hartazgo. Has tenido que lidiar con obstáculos, con dudas, con cansancio emocional y físico. Pero aun así, no has parado. Has seguido adelante, cabeza alta, paso firme. Muy pronto vas a ver los resultados de tanto esfuerzo. Y cuando llegue ese momento —que está ya a la vuelta de la esquina— date el reconocimiento que mereces.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Ay Géminis…, este fin de semana toca poner distancia. Alejarte de todo lo que te estresa, de lo que te hace daño, de lo que no puedes controlar. Hay cosas que simplemente no están en tu mano. Y tú lo sabes, pero aun así te empeñas en darle vueltas, en intentar encontrar soluciones donde ya no hay más que aceptar. Géminis, hay que saber cuándo soltar. Cuándo parar. Cuándo decir: “esto no lo puedo arreglar, pero sí puedo protegerme.”

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Cáncer… basta ya. De pensar tanto. De darle mil vueltas a todo. De cargar con culpas que no te tocan. Este fin de semana toca parar el ruido, tomar aire y reconectar contigo. Estás aquí para ser feliz, no para sobrevivir al límite emocional todos los días. Venus acaba de entrar en tu signo, y eso es un regalo si sabes aprovecharlo. Es el momento de mimarte, de cuidarte, de poner el foco en lo que te da calma. No en lo que te falta.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, has pasado por mucho últimamente. Te has sentido cargada, sobrepasada, con demasiadas cosas a cuestas. Y encima, como si fuera poco, has tenido que ver cómo algunas personas te fallaban. Gente en la que confiabas y creías diferente pero, no. Eso duele. Y lo sabes. Pero este finde vas a tener momentos preciosos.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Virgo, hay cosas de las que te arrepientes. Algunas decisiones precipitadas, algunas palabras mal dichas, algunos silencios que ahora te pesan. Pero ya está. No estás aquí para castigarte eternamente. Estás aquí para aprender, reparar y seguir adelante. Mercurio sigue retrogradando, y ya sabes lo que eso significa para ti: confusiones, palabras cruzadas, malentendidos tontos. Así que cuidado. No des nada por hecho, no firmes cosas raras, y por favor, piénsate dos veces antes de responder en caliente.

