Horóscopo HOY: estos son los signos zodiacales que más creen en la meritocracia

Según la astrología, cada persona posee características dadas por su signo que influyen en la manera en que se relacionan con los demás y enfrentan la vida. Esto incluye una predisposición a la ética, el esfuerzo y la disciplina; en suma, la creencia en la meritocracia, un ideal donde cada uno tiene lo que se merece con base en su talento y méritos personales.

Aunque pueda sonar un tanto contradictorio que una influencia cósmica sea la que impulse a alguien a actuar con la convicción de que todo depende de sí mismo, el zodiaco no es determinista en ese sentido: se trata de una tendencia a no dejar todo al azar, a no conformarse ni esperar a que alguien les tiende la mano.

Veamos cuáles son esos signos que,͏ según la astrología, más confían en la meritocraci͏a y se esfuerzan sin parar por lograr sus metas, cuáles son sus puntos͏ fuertes, la manera en que manejan los desafíos y qué los impulsa a dar siempre lo mejor. ¿Está tu signo entre ellos?

Capricornio

Trabajador, autocrítico y perfeccionista, cualidades que llevan a las personas nacidas bajo este signo a no dejar de autosuperarse y, llegada la recompensa, tomarla como merecida.

Virgo

Un signo ético y analítico. Su tendencia a seguir las reglas es a la vez una convicción de que está en el camino correcto, el que lleva a la retribución merecida. El premio a su esfuerzo no es sino la última etapa de un plan que imaginó y ejecutó con paciencia.

El orgullo, otra de sus particularidades, lo lleva por el mismo sendero, para así no tener que oír que todo fue suerte.

Tauro

Tauro es un signo reservado y paciente. Muchos pueden no ver su esfuerzo, pero esto ocurre porque no lo presume ni hace movimientos abruptos en su plan de vida. Su manera de forjar el destino es más artesanal y más íntima, su galardón, importante y duradero.