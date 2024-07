Horacio Palencia muestra su lado más sugerente con 'La Fogata'

Este jueves 11 de julio se estrena en plataformas digitales el sencillo “La Fogata”, reciente tema del cantautor mexicano Horacio Palencia donde muestra un lado más arrebatado y sugestivo. Al respecto conversa con EL INFORMADOR sobre este proyecto que se suma a su anterior single “Aquí en la cama” a la víspera de su gira de conciertos que lo traerá a Guadalajara el próximo 24 de octubre en el Guanamor Teatro Studio.

“Esta (La Fogata) es una canción inédita que es parte de un nuevo EP, es un tema muy romántico. Todas mis canciones tienen mucho de mí, algunas más que otras, pero sin duda siempre me he considerado una persona muy sexual y ésta justo es una canción romántica con un toque sensual, la cual es muy directa”. Dice la letra: “Como de costumbre le prendimos lumbre a la misma fogata y entre beso y beso te quité la bata para hacerte el amor. Y le subí el volumen a la misma rola con la que te dije ‘¿quieres ser mi novia?’… Llovía mucho, pero no hacía frío, se caía el cielo igual que tu vestido”.

Se trata de una canción directa y contundente, pero sin caer en lo vulgar, reflexiona Horacio. “Las generaciones nuevas que consumen música están muy abiertas ya. Yo antes me resistía a usar la frase ‘quiero hacerte el amor’, la sugería de manera más poética como en el tema ‘Mi razón de ser’ donde dice… ‘que satisface todos mis deseos en cuestión de piel’, pero ahora decidí ser más directo en ‘La Fogata’ donde utilizo un lenguaje más abierto sin caer en lo vulgar que no va con mi tipo de canciones”.

Sobre el EP, refiere el músico que también vienen canciones de amor y de desamor, “llegará otra canción que más adelante vamos a estrenar y que se llama ‘Si la vieran’ que habla de esto. Trato de ofrecer temáticas novedosas y frescas para darle al público algo distinto sin perder mi esencia”. El EP se planea que se publique a finales de septiembre.

Horacio también se atreve a ser más abierto en sus videos, precisamente porque la letra lo amerita. “Me gusta mucho la actuación en mis videos y lo he hecho también en dos o tres proyectos de televisión, la verdad es que me divierto mucho”.

Justo en el Guanamor Teatro Studio, Horacio estará interpretando todas las canciones de su próximo EP, así también le dará paso a sus éxitos en voces de otros artistas como La Arrolladora que grabó “De ti exclusivo”, “Y que quede claro”, “Ya es muy tarde”, “Niña de mi corazón”, “Tu historia fue conmigo”, o la Banda MS con “Mi razón de ser”, “Hermosa experiencia”, “No me pidas perdón” y “Háblame de ti”, además de los éxitos que el propio Horacio ha grabado durante su trayectoria. “Por canciones no vamos a parar en este concierto, así es que los invitamos para que no falten este 24 de octubre”. En la Ciudad de México, el 9 de noviembre el músico estará en el Lunario del Auditorio Nacional.

Además, comparte que en sus conciertos le gusta tener invitados especiales, por lo que le pide al público estar al tanto de sus redes sociales para avisar de las sorpresas que tendrá.

Finalmente, Horacio celebra el boom del regional mexicano a nivel global. “Es un género que cada vez más está llegando a más rincones del planeta y además, ayuda mucho el hecho de que el consumo de música ha cambiado, anteriormente solo en el territorio donde se vendían, la gente tenía la oportunidad de escuchar los discos, pero ahora le das clic a tu celular y puedes escuchar toda la música del mundo que tú quieras. Entonces, la música mexicana ha demostrado mucha calidad y ha demostrado ser un género que cada día crece más”.



