CinemaCon es el punto de encuentro donde cada año los estudios cinematográficos revelan sus cartas fuertes para el futuro; la edición de este 2025 se está llevando a cabo en Las Vegas, del 31 de marzo al 3 de abril.

La jornada de ayer destacó por la presentación de las cintas que tanto Warner Bros Pictures como Lionsgate estrenarán este año y los que siguen.

Una de las mayores sorpresas del día fue el anuncio que realizó Lionsgate: el regreso de Keanu Reeves, quien vuelve como “Baba Yaga” en “John Wick 5”.

Reeves volverá a ponerse en la piel de “Baba Yaga”, el temido nombre con el que se le conoce en la saga, posiblemente enfrentando nuevas misiones que pondrán a prueba su instinto de supervivencia.

En la cuarta entrega, “Wick” quedó gravemente herido tras un duelo en Sacré-Coeur. Su objetivo, el marqués “Vincent de Gramont”, recibió un disparo en la cabeza, asegurando la victoria de “John”. Sin embargo, tras descender los escalones del lugar, colapsó y tuvo una visión de su difunta esposa, “Helen”. Antes de cerrar los ojos, se escuchó su deseo de que en su tumba se leyera: “John Wick, lovely husband” (“John Wick, amado esposo”).

Su destino quedó en el aire, dejando a los fanáticos con la incertidumbre de si realmente había muerto. Aún no se ha revelado una sinopsis oficial, ya que la cinta está en fase de desarrollo. Otro detalle pendiente es la fecha de estreno; aunque se especula que podría llegar a los cines en 2027.

Aunado a lo anterior, también se dio a conocer que el universo de “John Wick” sigue en expansión con “Ballerina”, la cinta protagonizada por Ana de Armas y en la que Reeves tuvo una participación especial.

La historia sigue a una joven entrenada para convertirse en asesina, enfrentándose a múltiples adversarios en su camino a la venganza. La película llegará a los cines el 6 de junio de 2025.

Revela sus cartas fuertes

El día de hoy también fue el turno de Warner Bros, estudio que dio a conocer sus estrenos y adelantos, entre los cuales destacó “Superman”; en la presentación de un nuevo adelanto del filme estuvieron presentes el director creativo del Universo DC, James Gunn, y los protagonistas de la cinta: David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult.

Durante el evento los actores respondieron una serie de preguntas sobre la producción que llegará a los cines el 11 de julio de 2025. En la nueva película de “Superman”, escrita por James Gunn, se presenta a un personaje impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

Cartas fuertes de Warner Bros

“One Battle After Another”

Warner Bros dio un adelanto de la nueva película de Paul Thomas Anderson: “One Battle After Another”. En el video se vio a los personajes de DiCaprio y Benicio del Toro envueltos en una discusión. Un hombre pelea por teléfono mientras el otro registra el apartamento en el que se encuentran.

“The Bride!”

Ayer se dio a conocer el primer adelanto de “The Bride!”, la nueva película de la novia de Frankenstein con Jesse Buckley -derecha en la foto- y Christian Bale en los roles protagónicos. En esta cinta conoceremos los orígenes de la enamorada del monstruo. Asimismo, veremos el caos que ocasiona esta pareja. La cinta es dirigida por Maggie Gyllenhaal.

“El conjuro 4”

Warner Bros anunció ayer que “El conjuro 4” será la película que culmine la travesía de los “Warren” en el cine. La franquicia que inició en 2013 con estos personajes terminará su camino el próximo 5 de septiembre del 2025.

“Destino Final 6: Líneas de sangre”

El estudio cinematográfico ofreció un nuevo vistazo de la próxima entrega de “Destino final”, la cual llegará a las salas de cine en mayo de este año. En el tráiler de la cinta se ven diversos asesinatos e incluso parte de los personajes principales que huirán de esta nueva cacería.

“Weapons”

Revelaron el primer adelanto de la cinta “Weapons”, la próxima película de terror estadounidense producida, escrita y dirigida por Zach Cregger. Su elenco incluye a Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan y June Diane Raphael. La película sigue a una pequeña comunidad tras la misteriosa desaparición de un grupo de niños durante la noche.

“F1”

Para el disfrute de los fans, ayer se presentaron los primeros 10 minutos de la cinta “F1”, lo nuevo de John Kosinski. En estas primeras escenas se ve al personaje de Brad Pitt, “Sonny”, en sus mejores días como corredor, su declive del mundo de carreras; así como su reingreso a las competencias.

Apuestas de Lionsgate

“The Long Walk”

El estudio anunció la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, “The Long Walk”; la historia cuenta cómo Estados Unidos se ha convertido en un estado policial. Dentro de sus confines cien chicos son seleccionados para participar en un concurso anual donde el ganador recibirá lo que desee para el resto de su vida. El juego es simple: mantener un ritmo constante de cuatro millas por hora sin detenerse. En el filme participa Mark Hamill —en la foto— en el rol de villano. Llegará a los cines en septiembre de 2025.

“The Housemaid”

Amanda Seyfried, Brandon Sklenar y Sydney Sweeney presentaron ayer un thriller psicológico que llegará a las pantallas en los próximos meses. La historia parte de una trilogía de novelas: “‘Millie’ (Sydney Sweeney) es una ex convicta que está desesperada por encontrar trabajo, pero su historial de vida suele dificultárselo; un día conoce a ‘Nina Winchester’, la esposa de un empresario que necesita ayuda en casa para la limpieza y el cuidado de su hija. Pronto, ‘Millie’ descubrirá que en esa casa nada es lo que parece”.

“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”

La nueva precuela se centrará en la edición 50 de los “Juegos del Hambre”. El protagonista del filme será “Haymitch Abernathy” (interpretado por Woody Harrelson). De momento, la producción se encuentra en etapa de casting para seleccionar al resto del cast. El rodaje comenzará en julio; y su estreno está programado para el 20 de noviembre de 2026.

“Power Ballad”

En esta cinta Paul Rudd y Nick Jonas compartirán escena en un filme que cuenta la historia de un joven músico al que un artista muy famoso le roba sus canciones. Entonces, el compositor emergente hará de todo por recuperarlas. “Power Ballad” se está filmando en Dublín.

“Los ilusionistas 3”

La tercera entrega de este proyecto, ayer se anunció que llegará a los cines en noviembre de 2025; además, se proyectó el primer tráiler del filme. Su título en inglés será: “Now You See Me… Now You Don´t”. Aunado a ello, se dio a conocer que ya está en marcha una cuarta entrega. La cinta es protagonizada por Justice Smith, Ariana Greenblatt y Dominic Sessa.

“Hurry Up Tomorrow”

En este thriller, un músico que sufre de insomnio es arrastrado a una odisea con una desconocida que comienza a desentrañar el núcleo mismo de su existencia. Este viaje pondrá en tela de juicio todo lo que sabe sobre sí mismo. La película es protagonizada por el músico canadiense The Weeknd. La encargada de presentar el tráiler del filme fue la actriz Jenna Ortega.

Más sorpresas

Aunado a los títulos antes presentados, Lionsgate también anunció que llegará una nueva versión de “Psicópata americano” (a cargo de Luca Guadagnino); también se dijo que siguen buscando al protagonista. También, dijeron que en próximas fechas revelarán detalles de la película sobre la vida de Michael Jackson.

