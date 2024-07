Gilberto Ochoa, empresario del Palenque de las Fiestas de Octubre, Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento, y Héctor Oseguera, representante de Bolepass, boletara oficial del evento, presentaron a los artistas que estarán presentes en el Palenque de las Fiestas de Octubre de este año, del 4 de octubre al 4 de noviembre.

Natanael Cano, Christian Nodal, Alfredo Olivas y Gloria Trevi serán algunos de los cantantes que acudirán a uno de los eventos más importantes de Guadalajara.

Los precios de los boletos están seccionados por zonas y varía dependiendo el artista. En la zona General el costo va de entre 500 pesos a mil 100; en Plata de 900 a 2 mil 700 pesos; en Oro de mil 400 a 3 mil 700 pesos y en la zona VIP el boleto más barato está en 2 mil 200 y puede ascender hasta 5 mil 400.

“Como ustedes bien saben y no me dejarán mentir, yo creo que es de los palenques más importantes de todo el país y creo que lo único que me resta decir es que no los estamos decepcionando […] En el cierre de esta administración para nosotros es fundamental cerrar con broche de oro y creo que este elenco habla por sí solo”, comentó Estrada.

La venta de boletos comenzará este lunes 15 de julio a través de la página web www.bolepass.com.mx.

También se podrán adquirir de forma física en el Hotel Fiesta Americana Minerva, en Vallarta Poniente y en el local Botas Los Potrillos en la Zona Centro de Guadalajara de lunes a viernes de 10 am a 6 pm y los sábados de 10 am a 3 pm. Sólo se podrán adquirir seis boletos por persona, esto para evitar la reventa, indicó Héctor Oseguera.

Los organizadores del evento señalaron que habrá el mismo número de butacas pese a renovación del Palenque. Además, al igual que el año pasado, habrá aire acondicionado al interior del recinto. Gilberto Ochoa adelantó que los artistas comenzarán su espectáculo alrededor de la media noche.

A conitunación te compartimos los precios de los boletos para cada artista:

Viernes 4 de octubre – Natanael Cano

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Sábado 5 de octubre – Chuy Lizárraga

VIP: 2 mil pesos

ORO: 1 mil 400 pesos

PLATA: 900 pesos

GENERAL: 500 pesos

Domingo 6 de octubre – Pancho Barraza

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Lunes 7 y martes 8 de octubre – Christian Nodal

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Jueves 10 de octubre – María José

VIP: 2 mil 200 pesos

ORO: 1 mil 400 pesos

PLATA: 900 pesos

GENERAL: 500 pesos

Viernes 11 de octubre – Banda MS

VIP: 4 mil pesos

ORO: 2 mil 600 pesos

PLATA: 1 mil 600 pesos

GENERAL: 800 pesos

Sábado 12 de octubre – Gloria Trevi

VIP: 3 mil 500 pesos

ORO: 2 mil 400 pesos

PLATA: 1 mil 400 pesos

GENERAL: 700 pesos

Jueves 17 de octubre – Yuridia

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Viernes 18 y Sábado 19 de octubre – Alejandro y Alex Fernández

VIP: 5 mil 200 pesos

ORO: 3 mil 700 pesos

PLATA: 2 mil 700 pesos

GENERAL: 1 mil 100 pesos

Domingo 20 de octubre – Gabito Ballesteros

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Miércoles 23 y Jueves 24 de octubre – Carin León

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Viernes 25 de octubre – Alfredo Olivas

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Sábado 26 de octubre – Remmy Valenzuela

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Miércoles 30 de octubre -Palomazo Norteño

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Jueves 31 de octubre – Luis R Conriquez

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Viernes 1 de noviembre – Junior H

VIP: 4 mil pesos

ORO: 2 mil 600 pesos

PLATA: 1 mil 600 pesos

GENERAL: 800 pesos

Sábado 2 de noviembre – Pepe Aguilar

VIP: 4 mil pesos

ORO: 2 mil 600 pesos

PLATA: 1 mil 600 pesos

GENERAL: 800 pesos

Domingo 3 y Lunes 4 de noviembre -Julión Álvarez

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

MF