Homenajean a Aretha Franklin en la iglesia bautista de su padre

Feligreses celebraron la vida de Aretha Franklin en la iglesia bautista de su padre en Detroit este domingo, en una ceremonia en la que sonó su poderosa voz y en la que no faltaron halagos de amigos y vecinos para la "Reina del Soul".

El activista de derechos civiles y excandidato presidencial Jesse Jackson -en estado de salud delicada- recibió una ovación de pie después de acercarse al micrófono para elogiar a su vieja amiga.

El excandidato presidencial, Jesse Jackson. AFP / B. Pugliano

La iglesia bautista de New Bethel, ubicada en un tranquilo vecindario de Detroit, ha sido el centro de los homenajes a Franklin, quien falleció a los 76 años de un avanzado cáncer de páncreas.

"Es un día feliz y triste", dijo el pastor Robert Smith Jr al comienzo del servicio.

"Estamos tristes de que Aretha se haya ido", dijo. "Estamos felices de que se haya liberado de las cadenas del tiempo".

La ceremonia comenzó con un apasionado show de baile de una niña con una falda roja y siguió con una grabación de Franklin cantando "Precious Lord (Take My Hand)", la misma canción gospel que pronunció en el funeral de Martin Luther King Jr.

Franklin grabó el álbum "One Lord, One Faith, One Baptism", en la iglesia, donde también servía comida a fieles y personas sin hogar en Acción de gracias y Navidad.

El padre de Aretha, C.L. Franklin, fue un prominente predicador bautista y activista de los derechos civiles, que en junio de 1963, ayudó a King a organizar la "Marcha por la Libertad" a través del centro de Detroit, solo dos meses antes de la histórica marcha de King en Washington y el discurso "Tengo un sueño".

"Llena de luz"

Afuera de la imponente iglesia de ladrillos pálidos, los seguidores colgaron ramos de flores, osos de peluche, homenajes escritos a mano y globos de helio en los que se pueden leer "eres especial".

"Aretha siempre será mi reina. ¡Nada más que respeto!", se lee en un afiche casero decorado con recortes y fotografías de periódicos en blanco y negro del ícono musical cuando estaba en su mejor momento.

"Aretha, gracias por hacer de esta ciudad, este país y este mundo, un lugar mejor. Tu música me hace sentir llena de luz", dice un mensaje firmado "con amor, Anna".

"Siempre estarás en mi corazón", dice otro. "Tu voz siempre resonará en mi corazón y alma. La escucho todo el tiempo, tranquilizándome".

GC