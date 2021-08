¿Hasta dónde llegarías para encontrar a tu hijo?

La película “Sin señas particulares”, de la directora mexicana Fernanda Valadez, llega a cines comerciales hoy. Coescrita por Fernanda y Astrid Rondero, la cinta es el retrato ficcional de la búsqueda por los desaparecidos, al resaltar la migración, el poco acceso a la justicia y las dificultades alrededor de este delito.

Valadez platicó vía telefónica con EL INFORMADOR sobre este filme: “Astrid Rondero y yo nos conocimos siendo estudiantes, desde entonces tenemos un equipo de trabajo con el que fundamos una compañía productora. Hicimos un primer largometraje, ‘Los días más oscuros de nosotras’, y ahora ‘Sin señas particulares’. Cuando ella dirige yo produzco, cuando yo dirijo ella produce”.

Sobre la trama que relatan comentó: “Desde hace diez años con toda la violencia que empezamos a sentir, empezó a haber una alza muy fuerte de desapariciones. Empezamos a ver en el espacio público a los familiares de esas personas que desaparecían, que comenzaron formar organizaciones. Eso nos hizo sentir la urgencia de contar una película desde la perspectiva de la mamá de un desaparecido”. Pese a ser un proyecto que comenzó hace un decenio, la vigencia de la situación continúa: “Es una vigencia triste: empezamos a imaginar la película en 2013, y estamos en 2021. Pensábamos que tendríamos una película que hablara del pasado”.

Migración, desaparición forzada y reclutamiento a grupos criminales son los temas que tocan, también bajo la mirada de la madre que busca a su hijo. La investigación para crear el guion incluyó esas voces, además del periodismo: “Creo que en México tenemos otros héroes, además de los familiares: los periodistas que investigan sobre estos temas tan peligrosos, se ponen en riesgos. Esta película bebió de estos trabajos, hay muchísimos. Javier Valdez fue muy importante para Astrid y para mí: además de tener un entendimiento con las víctimas, es humano también con los jóvenes que acaban convirtiéndose en perpetradores. No son solo buenos y malos. Es un fenómenos que varias generaciones de jóvenes sean absorbidos por el crimen organizado. El reclutamiento forzado es la manera en que llegan a convertirse en parte del narco”.

También hubo notas anónimas que aportaron a la mirada, como una aparecida en el Blog del Narco: “Todavía no entendíamos que en el Blog del Narco había un espacio de comunicación entre los diferentes cárteles. Tal vez no lo era entonces, pero lo cierto es que había información que no estaba en medios masivos. Ahí encontramos una crónica de un sobreviviente de un secuestro de un camión. Nos dio pistas para entender la información, nos hacía entender que detrás de las desapariciones había toda una estructura, con espacios de esclavitud de facto. Los cárteles operan con muchos sistemas, para alimentar toda esa infraestructura hay mucho reclutamiento forzado”.

“Sin señas particulares” comienza con el deseo de migrar, un derecho que muchas veces se ve entorpecido por autoridades y criminales: “Los migrantes existen en todo el mundo, la gente que migra a lo que aspira es encontrar una mejor vida, una vida en paz, que no está en el lugar de origen. Es lo que pasa con los migrantes mexicanos y centroamericanos. Siendo de Guanajuato me siento cercana la migración: hay muchos jóvenes que salen del Estado o del país, para cruzar a Estados Unidos. La ruta que recorren dentro del mismo territorio mexicano es peligrosa. Era importante retratar ese proceso: no llegamos ni siquiera al cruce fronterizo. Los migrantes son muy vulnerables a todo tipo de crímenes”.

“Sin señas particulares” se estrenó en festivales el año pasado, donde recogió una buena cantidad de premios (alrededor de 40):

“Lo que le ayuda es ir encontrando el apoyo y los socios para que ahora la podamos compartir con el público. Tenemos un distribuidor que nos apoya para que salga con 300 copias. Se verá prácticamente en todo el país”, en las salas de Cinépolis.

