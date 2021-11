Este lunes, la autora de la exitosa saga "Harry Potter", la británica J. K. Rowling, reveló que ha recibido amenazas de muerte de, según ella, activistas de los derechos de los transgéneros que la acusan de transfobia.

TWITTER

"He recibido tantas amenazas de muerte que ahora podría empapelar la casa, y no he dejado de expresarme", dijo la novelista en un hilo en Twitter.

En estos mensajes, Rowling, de 56 años, afirma que tres militantes "se fotografiaron delante de (su) casa" la semana pasada, "colocándose expresamente para que (mi) dirección fuera visible", y luego publicaron las imágenes en Twitter.

Contactada por la agencia AFP, la policía escocesa declaró que el caso se estaba investigando.

El año pasado, la conocida autora de las historias del aprendiz de mago compartió en Twitter un artículo sobre "la gente que menstrúa". "Estoy segura de que solía haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", había indicado en tono irónico.

Varios internautas le respondieron que los hombres transgénero podían tener la regla y que había mujeres transgénero que no.

El estatuto de las personas trans es objeto de debate en estos últimos años en Reino Unido.

Rowling afirmó el lunes que había sido contactada por muchas mujeres que eran víctimas de "campañas de intimidación", desde el acoso hasta amenazas de violación.

Y acusó a estos tres activistas que difundieron su dirección de haberlo hecho para "intimidarla e impedirle que defienda los derechos de las mujeres basados en el sexo" biológico.

OF