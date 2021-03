Haroldo Fajardo va por “Una comedia pretenciosa”

A partir de hoy, 30 de marzo, Haroldo Fajardo iniciará la filmación de su tercera película: “Una comedia pretenciosa”, tercer largometraje que tendrá a las calles de Guadalajara como un personaje más que complementará la odisea de “Alejandra” y “Gerardo”, quienes tras hacerse la “pinta” de la escuela, descubrirán a varios individuos que darán un giro a su mañana.

En entrevista, Haroldo Fajardo explica que si bien el rodaje de este proyecto comenzaría formalmente hace un año, la llegada de la pandemia postergó este plan, tiempo que considera ha venido bien para consolidar a esta película financiada con recursos propios y en las que también interviene Carlos Alatorre como productor.

“Las notas que hice y que conformarían el guion de esta película las agrupaba con el título de ‘Una comedia pretenciosa’, se quedó muy naturalmente. Cuando platicaba un poco mi idea, algunos se sorprendían. ‘Pretencioso’ es un adjetivo que no es ni para bien ni para mal, yo no lo tomo para algo mal, pero es algo que se ha utilizado en mis película anteriores, lo tomo con bastante gracia, me parece que entra en el mismo universo cómico de la película, no quería tanta seriedad y solemnidad”.

El cineasta, quien ha destacado en festivales de cine como el de Morelia, Guadalajara, Chicago y Perú, entre otros, detalla que “Una comedia pretenciosa” apuesta por una historia sencilla, sin embargo el telón de fondo mostrará su evolución como director y el estilo que ha forjado en sus previos filmes como “No hay nadie allá afuera” (ópera prima 2012) y “La incertidumbre” (estrenada en 2018 y disponible en Amazon Prime).

Historia a dos tonos

“Una comedia pretenciosa”, protagonizada por los actores Valeria Flores y Owhen Castro, también reforzará el enamoramiento que Haroldo tiene por el blanco y negro, sello que ha distinguido a sus filmes y le permiten explorar un lenguaje más personalizado ante las cámaras.

“Creo el blanco y el negro me permite concentrarme en un nivel de discurso más preciso sobre la imagen. Siento que buscar los colores distrae un poco, es algo que he ido aprendido en estos años de trabajo, que cada vez me hace menos falta el color. Me parece que la cámara cada vez habla más, esta película está pensada en planosecuencias, que desde la cámara corre y hasta que termina no cambiamos ni de tiempo ni de espacio hasta cortar, sí es una cuestión de producción, pero también es estética a lo que siempre he querido llegar”.

El cineasta comparte que uno de los retos será lograr secuencias de una sola toma, lo que permitirá en post-producción conseguir una edición sin complicaciones, no obstante, enfatiza que “Una comedia pretenciosa” también le significa el filme más complejo hasta el momento en su trayectoria, pues serán bastantes las locaciones a las que se acudirán para cerrar todo el hilo narrativo que plantea entre sus protagonistas.

“Desde mis primeros trabajos me he preocupado por retratar a una Guadalajara real, es la ciudad porque la que he caminado siempre. Es la suma de un montón de experiencias y observaciones que se van recolectando a partir de tener esta paciencia de caminar y descubrir espacios, a las personas que los habitan. Hay un objetivo muy claro en esta película de ver el espacio urbano como un estado de ánimo”.

EL DATO

Buscará un buen estreno

Tras finalizar el rodaje, Haroldo no descarta la posibilidad de poder conseguir más recursos e incentivos que permitan sumar a la postproducción y de ahí analizar cuál será la ruta más pertinente para llevar a “Una comedia pretenciosa” rumbo al estreno si es posible este mismo año.

JL