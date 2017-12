HammerFall visita Guadalajara

Hammerfall, una de las bandas de heavy/power metal más importantes e influyentes de la historia se presentará en Guadalajara el 10 de diciembre en el C3 Stage.

La banda conformada por Oscar Dronjak, Fredrik Larsson, Joacim Cans, Pontus Norgren y David Wallin regresa a nuestro país como parte de su gira 'Built to Last Latinamerican Tour 2017', que también los llevará a Chile y Brasil.

Hammerfall se formó en Gotemburgo, Suecia en 1993 influenciándose de bandas como Helloween, Accept y Manowar, siendo contemporánea del movimiento metal de Gotemburgo con grandes bandas como In Flames, Dark Tranquillity y At The Gates.

Los suecos harán un recorrido por sus más de 20 años de trayectoria y 14 álbumes de estudio publicados hasta la fecha.

Luego de una espera de 10 años en su visita a la ciudad tocarán parte de los temas de su último disco, 'Built to the last' editado hace poco más de un año.

Agéndalo

HAMMERFALL / C3 STAGE / Preventa $600 / $650 día del evento

Balcón VIP $950 ( entrada preferencial, póster, balcón + 2 bebidas)

eventos.ticketnowmexico.com