Hailey Baldwin niega que quiera matar a Selena Gómez

Los fans de Selena Gomez encendieron la alerta roja en redes sociales pues luego que la exestrella Disney lanzara su canción "Lose you to love me", Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber publicó una imagen por la que interpretaron que la modelo quería matar a la cantante.

"I'll kill you (feat. Jhené Aiko)", de Summer Walker, se leía en la imagen que publicó Baldwin en sus historias de Instagram y que generó la polémica entre los usuarios de redes sociales.

INSTAGRAM

Sin embargo, Hailey Baldwin aseguró a "Just Jared" que todos esos comentarios y especulaciones de que ella quería terminar con la vida de la intérprete de "Wolves" eran un sinsentido y que no había respuesta. "Esto es una basura", agregó.

Recordemos que Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación amorosa con muchas intermitencias, las cuales fueron causa de las infidelidades del intérprete de "Sorry" y que también con el tiempo le permitieron conocer a su actual esposa, Hailey Baldwin.

En "Lose you to love me" hay frases que usuarios en redes sociales han pensado que son referencias al noviazgo de los jóvenes como "Vi las señales y las ignoré. Todo era color de rosa distorsionado" o "Di todo de mí y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio. En dos meses nos reemplazaste".

