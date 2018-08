Hacer cine desde la mirada del espectador

Llega a la gran pantalla “Latidos en la oscuridad”, del director Dean Devlin, quien platicó sobre el elenco que escogió para esta nueva cinta: “He sido un gran fan de David Tennant, desde que lo vi en ‘Doctor Who’, soy seguidor de la serie y me pareció sorprendente su participación. Pero cuando lo vi en ‘Broadchurch’, donde interpreta a un personaje totalmente diferente, muy complejo, fue cuando empecé a comprender la profundidad de sus habilidades. Fue cuando me emocionó colaborar con él. Luego lo vi en ‘Jessica Jones’, como ‘Kilgrave’ y eso selló el trato. Hubiera hecho cualquier cosa para tenerlo en el papel. En cuanto a Robert Sheehan, he sido fan suyo desde una serie de televisión que hizo, llamada ‘Misfits’. Soy tan fan que escribí para él un personaje en ‘Geotormenta’. Cuando lo conocí le propuse hacer este otro filme. Por suerte aceptó hacerlo”.

“Lo regular es algo que quiero ver y que si nadie más lo está haciendo lo hago yo. Hago películas desde un punto de vista del espectador: no me pienso en una torre de marfil, soy un fan".

El papel de Robert es diferente en esta ocasión: “Su personaje en ‘Geotormenta’ era un pequeño bastardo ambicioso y sin remedio, pero en esta nueva cinta es más que eso. Tiene lo que llamaríamos más flexibilidad moral. No piensa mucho en su ética, pero no es una persona malvada. Una vez que ha hecho la peor decisión de su vida decide que no puede vivir, que no puede permitir que ese momento defina su persona. Es a través de cometer un gran error moral que encuentra su sentido de moralidad. De ese punto en adelante desea perder su vida, como un intento de solucionar el error que tuvo”.

Para la producción de la cinta, Dean recurrió a su equipo cercano: “Filmamos la cinta en Portland, Oregon. Tengo un estudio allí, he estado trabajando por unos 10 años. El equipo con el que laboro lleva conmigo todo el tiempo, muchos de los becarios vienen de escuelas locales. No es sólo contratar un crew, construimos una familia. Sabía que tenía un equipo que se preocupa por la película igual que yo. No son mercenarios, son misionarios. Sabía que tendríamos grandes retos, pero rodeados de un equipo genial de personas dispuestas a hacer todo lo posible para sobreponerse a los obstáculos. Y todo sucedió de forma maravillosa”.

Para el guionista, director y productor, cada proyecto es una oportunidad de hacer la cinta que le gustaría ver como cinéfilo: “Lo regular es algo que quiero ver y que si nadie más lo está haciendo lo hago yo. Hago películas desde un punto de vista del espectador: no me pienso en una torre de marfil, soy un fan, voy a las convenciones de ciencia ficción, me paso las noches de viernes viendo las películas que quiero. Para mí se trata de eso: hacer la cinta que quiero ver y que nadie ha hecho. En este caso este proyecto me recordó los primeros filmes de Brian de Palma, como ‘Vestida para matar’. No he visto películas así en mucho tiempo, me entusiasmó hacer algo así”.

Dean ha estado detrás de grandes éxitos en la pantalla grande, como “Día de la Independencia”, “Godzilla”, entre otros. En cada proyecto busca dar lo mejor de sí, sin importar el presupuesto: “Mi padre me decía: todas las películas son complicadas, ya sean de un millón de dólares o de 200 millones. La única diferencia es que se cobra mejor en la de 200 millones”.

¿De qué se trata la cinta?

“Sean” (Robert Sheehan) y su amigo “Derek” (Carlito Olivero), son dos jóvenes que trabajan en el valet parking de un restaurante local y han desarrollado una estafa brillante para robar las casas de los clientes mientras ellos comen. Las cosas van bien hasta que uno de ellos roba al cliente equivocado, “Cale Erendreich” (David Tennant) y descubre que tiene a una mujer cautiva en su casa. Temeroso de ir a prisión, deja a la mujer y regresa el auto al restaurante. Lleno de culpa, llama a la policía, que no descubre nada en la casa de “Erendreich”.

Ahora, el joven valet debe soportar la ira del secuestrador que busca vengarse de él, mientras trata desesperadamente de encontrar y rescatar a la mujer cautiva que dejó atrás.