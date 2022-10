"Háblame de ti", un retrato de resiliencia e identidad

Descubrir nuevas formas de trabajo y adentrarse a narrativas que cimbran el espíritu e impulsan el desarrollo humano, fueron los elementos con los Germán Bracco y Martín Saracho quedaron cautivados tras conocer la propuesta que el director debutante Eduardo Cortés revelaba en “Háblame de ti”, su ópera prima que llegará a las salas de cine el próximo 6 de octubre con impulso de Cinépolis Distribución.

Al conocer la historia de “Chava”, un tímido joven que emprende un camino de descubrimiento al verse acorralado por las presiones sociales y por el fracturado matrimonio de sus padres, Germán Bracco confiesa haberse enamorado inmediatamente de este personaje y la trama que lo envuelve, pues en su camino y a la par de enfrentar verdades y dolorosos secretos, conoce a “Carlos” (Martín Saracho), su compañero de escuela, quien de ser alguien inadvertido ante sus ojos, lo lleva a un proceso para aceptar su identidad y lugar en el mundo.

“Fue tratar de construir todas las situaciones desde la mayor cantidad de aristas posibles, pensar en, sí, cómo repercute la identidad, pero también cómo repercute en el afecto, en el autoestima, en todas las situaciones que va viviendo ‘Chava’, qué es lo que piensa y siente en ese momento”, destaca Germán Bracco, quien participado en producciones televisivas como “Enemigo íntimo 2”, “La Usurpadora” y filmes como “Los herederos” y “Obediencia perfecta”.

Un proyecto a contracorriente

Tanto Martín como German comparten lo peculiar que ha resultado todo el proceso de “Háblame de ti”, pues el acercamiento con esta historia comenzó fuera de las habituales audiciones cuando el cineasta Eduardo Cortés buscó directamente a ambos histriones mediante redes sociales para platicarles del proyecto y el arco de cada personaje. “Leo el guion ese mismo día y me enamoró de la historia, me identifico, no hay cómo no identificarse, es algo que te atrapa. Al segundo que terminé de leer, le dije a Edu que sería un honor estar. Yo sabía que Germán sería ‘Chava’, entonces no tenía nada que pensar”, recuerda Martín Saracho, quien ha participado en reconocidas producciones como “¿Quién mató a Sara?” y “El Club” (Netflix) y la puesta en escena en México de “La sociedad de los poetas muertos”.

Aunque ambos aceptaron inmediatamente la oferta narrativa de Eduardo Cortés hace tres años, desconocían por completo que la llegada de la pandemia pondría en riesgo la consolidación de la película, indica Germán Bracco, al referir que en lo que el filme conseguía sus apoyos, no desaprovechó el tiempo para ir construyendo a “Chava” y así empatizar profundamente con las diversas crisis que desarrolla al verse perdido pese a tener una red de apoyo aparentemente estable y perfecta.

“No me interesaba saber en qué punto estaba el proyecto, si era cercano y probable el rodaje de la película o era una cosa de años. Le dije que mientras trabajáramos el personaje, a darle voz, a darle cuerpo, a saber cómo piensa (…) cuando estábamos muy cerca de comenzar el rodaje vino la pandemia, la desaparición de fideicomisos, fue un bajón muy fuerte, porque de repente dijimos que la película no se iba a hacer”, detalla Germán Bracco, quien confiando hasta en la más mínima posibilidad de levantar el proyecto, se aferró al personaje que marcará un diálogo directo con la audiencia sobre la aceptación y los desafíos emocionales de la vida.

Un despertar mágico

Martín Saracho comparte lo significativo y emocionante que es sumarse a una ópera prima, al considerar que este tipo de experiencias parten no solo desde la honestidad, pues también son “mágicas, donde todos estamos aprendiendo, en todos los sets se aprende muchísimo, pero acá es lanzarse juntos del paracaídas, soy de aportar por quien apueste por mí”. Martín resalta que adueñarse de un personaje como “Carlos” es todo un desafío, pero también un placer total para poder abordar temáticas que hoy movilizan a la sociedad, en este caso, sobre los retos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ y cómo la sociedad, amigos y familia atienden las inquietudes cuando la identidad y la adolescencia se pone sobre la mesa.

“Había muchas cosas de la historia que incluso a mí me habían pasado en la adolescencia, ver que también es mi historia (…)me tocó muchas fibras, me emocionó mucho la forma en que se abordan los temas, porque sin darte cuenta ya te dejó algo en el corazón, también de que también exista una buena representación para la comunidad LGBTQ+, habrá muchas y muchos adolescentes que se verán reflejados y dirán que está bien ser quien soy y no tiene nada de malo, puede cambiar una vida”.

Lo que viene

Cerrando el año con el lanzamiento de la película “Háblame de ti”, Martín Saracho indicó que el próximo año estrenará “Yellow”, su primer protagónico en una serie original de comedia oscura junto Tessa Ía y Lizeth Selene, para la plataforma Starzplay. Por su parte, Germán Bracco, resalta que “Háblame de ti” será su último proyecto en estrenarse este 2022, por lo que está a la espera del lanzamiento de la serie “Tengo que morir todas las noches”, dirigida por Ernesto Contreras, además de tener en puerta el anuncio de una nueva serie para Netflix que aún se mantiene en secreto.

