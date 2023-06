HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.



Esteel jueves 15 de junio llegan dos estrenos: la comedia de dos amigas que saben que para divertirse no hay edad ni límite, y un drama documental que destapa un escándalo de pedofilia en una comunidad de Texas.

Estos son los estrenos de HBO Max para este el jueves 15 de junio:

El gran sarao

ESPECIAL/HBO Max

Impredecible y profundamente divertida, "El gran sarao" es una celebración de la vida y el poder transformador de la amistad".

Cómo crear un escándalo sexual

ESPECIAL/HBO Max

Una tranquila comunidad en Mineola, Texas, se ve sacudida cuando un grupo de niños del vecindario brindan información alarmante acerca de un grupo de pedófilos que operan en un club de swingers.

