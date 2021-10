El primer concurso mexicano de repostería "El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México" llegará a la plataforma HBO Max el próximo 21 de octubre. Cada jueves, a lo largo de 4 semanas, el público disfrutará de episodios nuevos para acompañar a los concursantes famosos en su camino por lograr convertirse en el mejor repostero amateur de México.

Este reality está lleno de celebridades que nunca pensaste encontrar en un mismo show. Famosos como Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez "Cositas", Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlo, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara y Gabriel Coronel, vivirán momentos íntimos y divertidos, mientras comparten el secreto que tienen todos en común: su gran pasión por la repostería.

La versión mexicana del exitoso programa inglés "The Great British Bake Off", "El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México"es conducida por la actriz Angélica Vale, cuyas ocurrencias y sensibilidad ayudarán a que las estrellas se sientan acompañadas en todo momento y pongan más allá de la técnica: el corazón, en cada uno de los retos.

Cabe destacar que la popularidad de los participantes no podrá ayudarlos en esta ocasión, ya que el jurado encabezado por los reconocidos chefs: Paulina Abascal (también conocida como "La mejor chef pastelera de México"); Jesús Escalera (ganador del Latin Best Pastry Chef 2018); y Benito Molina (jurado de Masterchef y dueño del restaurante Manzanilla), son quienes evaluarán el desempeño de los concursantes, poniendo la vara muy alta para decidir quién se llevará el título del pastelero amateur número uno del país.

