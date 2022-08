A propósito del Día Nacional del Cine Mexicano (15 de agosto), una fecha para rendir homenaje a las historias llevadas a la pantalla. Durante los últimos años, el cine en general se vio afectado dada la emergencia sanitaria. Este reto solo puso a prueba la capacidad e imaginación de los mexicanos para seguir contando historias.

Durante el 2021, 70 películas de títulos nacionales se estrenaron en salas, 36% más respecto al 2020. Y la calidad de las producciones se vio reflejado en el reconocimiento internacional, ya que el cine mexicano obtuvo 124 premios en distintos festivales.

México se posiciona como uno de los principales países productores de cine a nivel mundial y la oferta de streaming en los mercados tienen presente que no hay catálogo completo sin nosotros, por eso el 9% de los contenidos de las plataformas es ocupado por producciones mexicanas.

Leer más: Ben Affleck llegará a sus 50 primaveras y HBO Max celebra con estas cintas

HBO Max reconoce que el talento mexicano no tiene par y desde su llegada ha apostado a producciones locales, donde más de 169 talentos locales han puesto el corazón al contar historias que conquistaron no solo a su propio país, sino a la región. México encabeza la lista de producciones locales con mayores vistas en Latinoamérica con títulos como “Las Bravas FC”, “Sexo Pudor y Lágrimas 2” y “El Gran Pastelero: Bake Off Celebrity México”.

No cabe duda que el cine de nuestro país es grande; lleno de corazón, colores y sobre todo, mucho talento. Siéntete orgulloso de las historias que contamos y dedica este mes a conocer más de nuestro cine. Te dejamos algunos otros títulos que van desde producciones de autor hasta los que te arrancaron carcajadas.

LOS LOBOS , este filme recibió el premio HBO a Mejor Largometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Miami por contar la historia de dos hermanitos que acaban de cruzar la frontera de México a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, que junto con su madre se refugian en el universo imaginario de sus dibujos mientras sueñan con conocer Disney.

, este filme recibió el premio HBO a Mejor Largometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Miami por contar la historia de dos hermanitos que acaban de cruzar la frontera de México a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, que junto con su madre se refugian en el universo imaginario de sus dibujos mientras sueñan con conocer Disney. NOSOTROS LOS NOBLES , esta película sigue vigente por habernos dado frases y momentos que nos hicieron doblar de la risa cuando Germán Noble, un poderoso empresario, se da cuenta que los holgazanes de sus hijos: Javi, Bárbara y Charlie están tirando sus vidas por la borda. Germán decide fingir la quiebra de su empresa para darles una lección, haciéndoles creer que todas sus propiedades fueron embargadas para llevarlos a vivir a un vecindario y aprender el valor de las verdaderas cosas importantes.

, esta película sigue vigente por habernos dado frases y momentos que nos hicieron doblar de la risa cuando Germán Noble, un poderoso empresario, se da cuenta que los holgazanes de sus hijos: Javi, Bárbara y Charlie están tirando sus vidas por la borda. Germán decide fingir la quiebra de su empresa para darles una lección, haciéndoles creer que todas sus propiedades fueron embargadas para llevarlos a vivir a un vecindario y aprender el valor de las verdaderas cosas importantes. COMO NOVIO DE PUEBLO esta historia llena de actores mexicanos que tanto queremos nos cuenta cómo después de ser plantado el día de su boda, Diego queda destrozado. Sus primos, Julián y Miguel para animarlo, lo sonsacan a un viaje para olvidar y divertirse en Puerto Vallarta, la playa donde vivieron juntos sus mejores veranos adolescentes. Ahí Diego se reencontrará con Martina, su primer amor. Más que un viaje de olvido, esta aventura se convierte en un reencuentro con el pasado, la amistad perdida y el enfrentamiento de algunos miedos.

esta historia llena de actores mexicanos que tanto queremos nos cuenta cómo después de ser plantado el día de su boda, Diego queda destrozado. Sus primos, Julián y Miguel para animarlo, lo sonsacan a un viaje para olvidar y divertirse en Puerto Vallarta, la playa donde vivieron juntos sus mejores veranos adolescentes. Ahí Diego se reencontrará con Martina, su primer amor. Más que un viaje de olvido, esta aventura se convierte en un reencuentro con el pasado, la amistad perdida y el enfrentamiento de algunos miedos. VILLANOS aunque no es una película, sin dudas es una joya patria. Producida para Cartoon Network Latinoamérica por el animador mexicano Alan Ituriel, esta serie cuenta la historia de Black Hat, el villano más malvado que existe y líder de una consultoría para el mal. Sin embargo los objetivos de la organización frecuentemente son frustrados por los mismos secuaces de Black Hat.

México ha conquistado HBO Max y a partir del 15 de agosto, podrás encontrar un lugar destinado a las películas producidas en el país, “Con sello mexicano”. Disfruta de algunos de los títulos mencionados anteriormente y otros como “Gloria”, “Emma”, “Los Trapos Sucios” y “Operación Feliz Navidad”. Deja que tus raíces atraviesen fronteras desde ahora en la plataforma, que destinó otro espacio a nuestro cine: “México tierra de talento”, donde Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, entre otros reconocidos directores tendrán un escaparate para que sigas sumergido en el séptimo arte con “The Revenant”, “Birdman”, “21 Gramos”, “Gravity”.

HBO Max apostó por el talento mexicano, hazlo tú también y adéntrate a conocer más de los actores, guionistas, fotógrafos, directores, productores y más, porque estamos seguros que en tu películas o serie favorita, hay un paisano detrás o frente a las cámaras.

GC