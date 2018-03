Guillermo del Toro quiere volver a filmar en Guadalajara

Entre aplausos y gritos eufóricos, el público tapatío recibió a Guillermo del Toro para su tercera y última Master Class dentro del marco del Festival Internacional del Cine de Guadalajara (FICG). Para esta última ocasión, se eligió al Auditorio Telmex por su mayor capacidad para la audiencia, por lo que nueve mil personas pudieron disfrutar de las palabras del director tapatío más exitoso en la actualidad.

Durante la charla, Guillermo del Toro recalcó su deseo de venir a la tierra que lo vio nacer, para contar una historia. “Alfonso (Cuarón), Alejandro (González Iñárritu) y yo hemos platicado de volver y cómo volver. Cada uno tiene una historia diferente que contar, la mía sucede en Guadalajara. Cuando pase, pues pasará, pero las películas se pueden quedar un buen rato en pausa. Mi idea es efectivamente, dentro de lo que me quede de vida, volver a Guadalajara a filmar”.

El director tapatío también intercaló bromas que provocaron en el público constantes risas e incluso, aplausos de pie. Desde el inicio, aclaró la dinámica del evento, donde dialogaría primero con Leonardo García y después, abriría espacio a preguntas de los asistentes, “un sistema casi igual de barroco como el de los boletos, con quince micrófonos distribuidos por zonas. Y nos quedamos hasta que nos corran”, afirmó el tapatío.

Enseguida, comenzó hablando de su filme “El espinazo del diablo”, el cual, aseguró, es su segunda película favorita de las que ha realizado, la primera es “La forma del agua”. Además, respecto a éstas y sus demás filmes resaltó una característica que las une: la voz en off, “esto es algo que he heredado de los cuentos de hadas que existen”.

Igualmente, explicó que sus películas están entrelazadas de una y otra forma, por el simple hecho de que éstas “tuvieron que crear su propia continuidad, porque son raras, pero creo que han creado su propio glosario. Yo busco crear una proteína visual y no un caramelo. Toda creación de imagen es narrativa, nada debe venir de la estética, por lo menos en el cine”.

Ser director

Respecto a su labor como director, Guillermo del Toro habló sobre los guiones perdidos, es decir, no realizados: “Tengo 25 años como director en el cine y tengo alrededor de once películas que he escrito y no he filmado. Entonces, si calculamos que cada guion se podría decir que tengo una década perdida”.

A pesar del tiempo perdido, lo prefiere antes que hacer películas que no sean de su agrado: “Soy muy terco, hago lo que quiero, lo que necesito. Me han ofrecido películas grandes que no las hago, como de superhéroes, pero no las hago porque no las entiendo, no me interesan los cuates caucáseos con capita y calzones… no los entiendo, prefiero a los héroes monstruos. Me interesan las historias aledañas, si fuera a contar la historia de Waterloo, me interesa más la historia de quien le plancha las camisas a Napoleón que la del propio Napoleón”.

Promesas

Guillermo del Toro ha mostrado su compromiso con la población de su ciudad natal con las dos becas que instauró. Respecto a una de éstas detalló: “Una de las becas es exclusivamente de animación porque es una forma de expresión potente y creo que podemos hacer de Guadalajara la capital de stop motion, quedan cosas por hacer, y yo me comprometo con mi tiempo, esfuerzo y también con mi dinero”. De ambas becas, desea la creación de un jurado “que no sea permeable de la grilla”.

Además, expresó su inquietud por hacer un seminario de producción y otro de criaturas: “Me comprometo a darlo y mostrar cómo se hace la criatura desde el principio hasta el final. Se pinta en 3D y con luz, por ejemplo”.