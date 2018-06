Guillermo del Toro, nominado a los premios Imagen

El español Antonio Banderas y los mexicanos Eugenio Derbez y Guillermo del Toro figuran entre los más de 100 nominados a los Premios Imagen, que reconocen los “retratos positivos y la excelencia creativa” de los latinos en Hollywood.

Según dio a conocer la Fundación Imagen, que concede los galardones, la trigésimo tercera gala de estos premios se celebrará el próximo 25 de agosto en Los Ángeles, en la que se conocerán a los ganadores en 18 categorías en cine y televisión que incluyen, entre otros, Mejor película, Mejor director, Mejor actor o Mejor actriz.

Entre las nominadas a Mejor película figuran “The shape of Water” y “Coco”, así como los directores de ambas cintas, Guillermo del Toro, en el primer caso, y Lee Unkrich y Adrián Molina, por la cinta animada de Disney Pixar.

En los apartados de Mejor actuación en un filme, Eugenio Derbez y Eva Longoria figuran por su trabajo en el “remake” de “Overboard”, la cual está entre las nominadas a Mejor película, además de las actrices Natalie Morales e Yvette Monreal y los actores Andy García y Mel Rodríguez, entre otros.

Entre las nominadas a Mejor actriz de televisión figuran Alice Braga, América Ferrera, Isabella Gómez, Justina Machado, Aubrey Plaza y Katie Stevens, mientras que Antonio Banderas, E.J. Bonilla, Joaquim de Almeida, Alfonso Herrera y Edgar Ramírez son algunos de los nominados a Mejor actor de televisión.

Algunos de los programas de televisión que están en la terna de drama en horario estelar son “The Crossing”, “Law & Order: SVU”, “Queen of the South” y “Major Crimes”, y en el caso de las comedias figuran “Brooklyn Nine-Nine”, “Jane The Virgin”, “Modern Family”, “One Day at a Time” y “Superstore”.