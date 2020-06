Guillermo del Toro elogia el trabajo de la cinta “Ya no estoy aquí”

El cineasta mexicano Guillermo del Toro aseguró sentirse conmovido luego de ver la película “Ya no estoy aquí”, del director mexicano Fernando Frías, la cual fue estrenada en una plataforma de entretenimiento digital.

“‘Ya no estoy aquí’ me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Está en NETFLIX y habla con fuerza y poder sin rodeos”, escribió el realizador en redes sociales.

“Ya no estoy aquí” relata la vida de “Ulises Samperio”, quien vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde lidera a una banda llamada “Terkos”. Entre cumbias y bailes, la cinta refleja la cultura Kolombiana, pero también la violencia, los problemas con cárteles y el choque cultural del protagonista, quien tras un malentendido debe huir a Nueva York.

La declaración del director de cintas como “La forma del agua” y “El laberinto del fauno” se da en un momento en el que las opiniones del público se encuentran divididas respecto a la cinta, que desde su estreno se colocó en los primeros lugares de reproducción en Netflix, en México.

La revista especializada “Vulture” ya considera a “Ya no estoy aquí”, como una de las mejores cintas del 2020; mientras que en el popular sitio web Rotten Tomatoes, cuenta con el 100% de aprobación por parte de la crítica, una calificación que pocas cintas ostentan.