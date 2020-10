Guillermo del Toro: Mexicanos celebran su cumpleaños en redes

Guillermo del Toro cumple este viernes 56 años de edad, y los mexicanos lo celebraron a través de redes sociales donde hicieron tendencia su nombre al dedicarle mensajes y destacar su carrera cinematográfica como uno de los representantes más queridos del país.

El día de Guillermo inició con un tuit donde invitó a Aeroméxico a una iniciativa para ayudar a los mexicanos sobresalientes que más lo necesiten, acción que fue aplaudida por sus fans.

Asimismo, con más de nueve mil mensajes en Twitter, instituciones y personalidades se dieron a la tarea de celebrar con el cineasta su día.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) a través de la cuenta de “En Casa Con Mis Monstruos” —exposición que Guillermo realizó a mediados del año pasado— lo describió como su “queridísimo” Guillermo. “Gracias por tu trabajo, gracias por tu apoyo, gracias por traer tu magia a este espacio”.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) describió al tapatío como una persona que “ha demostrado tener un corazón tan enorme como su talento”.

“¡Feliz Cumpleaños!”, escribió junto a un par de fotos de cuando ganó sus dos Premios Oscar.

La Universidad Autónoma de México (UNAM) ofreció una muy breve biografía del cineasta e invitó a los fans a ver una entrevista de archivo en su sitio oficial.

“Feliz cumpleaños al gran monstruo del cine Guillermo del Toro”, “Guillermo del Toro es lo más cercano que el mundo real nos va a dar el tío Iroh” y “Siempre sé tú mismo, a menos que puedas ser como Guillermo del Toro, entonces siempre sé como Guillermo del Toro”, describen algunos de los tuits.

"Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía ‘ya me pasó la vida y no hice nada’. Pero estoy aquí para decirles que no: tienen un chingo de tiempo".



- Guillermo del Toro pic.twitter.com/9ecSArnJH0