Las declaraciones de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, continúan generando polémica y sobre todo cuando se trata sobre el tema de su ruptura con su ex pareja Daisy Anahy, pues ahora reveló en uno de sus conciertos sí se divorció.

Todo esto inició cuando Eduin Caz contara en una de sus presentaciones que estaba atravesando por momentos sentimentales complicados y llamara exesposa a Daisy. Esto sorprendió a muchos de sus fans, quienes especularon que la pareja regresaría ya que habían sido captados juntos en una fiesta, sin embargo, tal parece que las esperanzas del vocalista terminan poco a poco.

Grupo Firme está de gira en Estados Unidos con su tour "Hay que conectarla", y recientemente en su show que se llevó a cabo en Birminghan, Alabama, el intérprete de “El Tóxico” abrió su corazón ante sus fans y reveló sí está divorciado.

Una de sus fanáticas le confesó que recién se estaba separando legalmente de su pareja: "¿A poco te acabas de divorciar, mi amor? ¿en serio? Yo también", le respondió el originario de Culiacán.

Seguido de esto, le pidió su teléfono a la mujer para tomarse una fotografía juntos, lo que provocó el grito del público.

Cabe mencionar que Caz y Anahy mantuvieron 14 años de noviazgo y nueve años de casados.

El cantante no solo dio a conocer la primicia sino que también le compartió un mensaje a su fanática sobre encontrar el amor, aunque poco después titubeó y le pidió que disfrutara la vida.

"Mi amor, que encuentres… no, no, ya no te cases, disfruta la vida", agregó.

Por su parte Anahy, quien se ha mantenido en silencio y está a la espera de su tercer bebé, se ha dedicado a viajar y publicar contenido en sus redes sociales.

MF