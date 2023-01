Para Grupo Firme el 2022 fue un año lleno de éxitos, la agrupación, además de posicionarse en los primeros lugares de popularidad del género regional, se convirtió en la más vista durante en un evento masivo, al convocar a más de 200 mil personas en el concierto que ofrecieron en la CDMX.

Pero este nuevo año no ha pintado nada bien para sus integrantes, sobre todo en cuestiones de salud. Luego de que se diera a conocer que Abraham Luna, segunda voz del grupo, había sido operado de emergencia por una apendicitis, ahora trascendió que el concierto que tenían programado para el próximo 10 de febrero en el Foro Sol, tuvo que ser reagendado por indicaciones médicas.

Y es que Eduin Caz, líder de la banda, se sometió a una cirugía para tratar la sinusitis crónica que lo aquejaba desde hace ya mucho tiempo; sin embargo, él mismo reconoció que su recuperación está siendo mucho más tardada.

Aunque había detallado que se encontraba en reposo, Caz sorprendió a sus seguidores al reaparecer en sus redes sociales con un video en el que aparece bailando junto a uno de sus hijos. En la grabación de unos escasos segundos, se puede ver al cantante, todavía con el rostro hinchado, haciendo uno de los famosos trends de TikTok en compañía de su primogénito.

A pesar de que con esta publicación Eduin estaría indicando que su salud está mejorando, sus seguidores no se mostraron muy contentos, pues muchos de ellos se dijeron preocupados por el hecho de que no esté respetando las recomendaciones de sus doctores y ponga en riesgo el show, que ahora se llevará a cabo en el mes de marzo.

"Ya aplástate, que ya compré mis boletos para el Foro Sol", "Señor, no puedes bailar aún", "Papi ya deja de bailar, ya reposa pa' que estés al 100 en el Foro Sol", "Mijo, cuídese, esa operación necesita reposo", son algunos de los comentarios que recibió por parte de sus fans.

Pero también hubo quien criticó al famoso, pues consideraron que el tema que baila con su hijo no es apto para menores: "No me parece adecuado tener a tu hijo haciendo justamente esa canción", "No le enseñes eso al niño", "Ya escuchando detenidamente la canción, sin duda es para adultos", "Enséñale cosas buenas", "La verdad te creía más inteligente. Cómo le vas a poner esa mediocridad a tu hijo", expresaron.

Cabe destacar que anteriormente Caz ya había anunciado que se sometería a varias cirugías y aunque, en ese entonces no dio detalles, ahora reveló que sólo le falta operarse de la hernia que le fue detectada hace varios años, misma que lo ha llevado al hospital en diferentes ocasiones y que puede complicarse por su manera de beber.

MF