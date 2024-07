Ellen Pompeo, reconocida por su papel protagónico como Meredith Grey desde el inicio de la serie de ABC en 2005, regresará a la pantalla en la temporada 21, participando en al menos siete episodios. La noticia de su vuelta fue confirmada por The Hollywood Reporter, generando alivio entre los seguidores del drama médico de mayor duración en horario estelar. Además de actuar, Pompeo también ejerce como productora ejecutiva del programa y retomará su rol como la principal narradora.

En las últimas temporadas de Grey’s Anatomy, Pompeo ha tenido una presencia intermitente. En la temporada 19, apareció en ocho episodios, y en la temporada 20, en cuatro, esta última afectada por las huelgas de guionistas y actores de 2023. Su regreso ocurre después de su participación en una serie limitada para Hulu llamada Natalia, basada en hechos reales sobre Natalia Grace. Este nuevo proyecto concluirá su rodaje antes de que inicie la producción de la temporada 21 de Grey’s Anatomy.

Shonda Rhimes, creadora de la serie, ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de Meredith Grey para el show. En una conversación con Lacey Rose de The Hollywood Reporter, Rhimes comentó sobre su papel en la producción actual, mencionando: “Durante mucho tiempo, incluso cuando no era la showrunner de Grey’s, seguía editando todos los episodios. Ahora ya no hago eso”. Sin embargo, destacó que su participación sigue siendo fundamental para las decisiones clave.

Pompeo, quien ha liderado más de 400 episodios de la serie, redujo su papel de regular a recurrente en 2022 para centrarse en la serie de Hulu. Después de casi dos décadas en el frente de Grey Sloan Memorial, el personaje de Meredith temporalmente se despidió en el estreno de invierno de la temporada 19, mudándose a Boston con su familia, como se mostró en el episodio titulado "I’ll Follow the Sun". Más tarde, regresó en el final de temporada titulado "Wedding Bell Blues/Happily Ever After".

En la temporada 20, el personaje de Pompeo, Meredith, cerró con una perspectiva optimista. Junto con Nick, interpretado por Scott Speedman, planearon mudarse a una casa en las afueras de Boston, buscando estabilizar su vida después de enfrentar una crisis profesional relacionada con la investigación del Alzheimer de Catherine Fox y Amelia Sheperd, interpretados por Debbie Allen y Caterina Scorsone, respectivamente.

La anticipada temporada 21 de Grey’s Anatomy promete cautivar a sus seguidores con el regreso de Pompeo. Rhimes ha expresado en repetidas ocasiones que Grey’s no sería lo mismo sin Meredith Grey, y esta temporada busca demostrarlo, introduciendo nuevos elementos que llevarán a la serie por caminos inexplorados, mientras se mantiene fiel a su esencia característica.

