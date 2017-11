Green Day, un espectáculo que regresó a México tras 13 años

Tuvieron que pasar 13 años para que el trío predilecto de Oakland California regresara y se reencontrará con sus fans en México. El pretexto: la octava edición del Corona Capital.

Green Day es de esas bandas que tanto puede tocar en pequeños lugares, como en grandes estadios, su show se acondiciona naturalmente al venue. Son básicos. Canciones cortas de tres minutos - en su mayoría- mismas que constan de tres acordes. La génesis del punk presente en ellas, pero en directo es más que eso; improvisación entre canción y canción, un Tre Cool que le pega con rabia a la batería, un Mike Dirnt que rasguea su bajo y hace líneas diversas, no sólo es un acompañamiento a la guitarra, no solo sirve como unión sonica de la banda, sino que tiene propia vida, tiene sus propias secciones rítmicas y un Billie Joe Armstrong que, pese a contar ya con 45 años, parece que el tiempo no hace presa de él. Se sigue comportando como un maestro de ceremonias perfecto, alienta, exhorta, dirigue, corre, salta, patalea, se tira al escenario y revuelca, hace que el público haga exactamente lo que él quiere.

Desde el comienzo de su presentación dejaron en claro que es un espectáculo aparte, no sólo es un repaso a su vasta discografía, sino al rock and roll en general. “Bohemian Rhapsody” es el preludio con el que se anuncia que la diversión está por comenzar, para acto seguido su 'Drunk Bunny', al ritmo de “Blitzkrieg bop”, deje el motor encendido para la maquinaria que es Green Day.

"Ustedes conocen a su enemigo", vociferó un Armstrong mientras tomaban sus instrumentos y el ritmo hacía saltar a los más de 85 mil asistentes. 'Know Your Enemy' fue la encargada de abrir el show y con ella la primera fan que era invitada a subir al escenario. Sí, la primera, es tradición que la banda invite a varios asistentes a tocar y cantar codo a codo con ellos.

Acto seguido sonó 'Bang Bang' y 'Revolution Radio' de su última placa para proseguir con un set de su ultra aclamada opera punk 'American Idiot': 'Holiday', 'Letterbomb', en cuyo momento el vocalista demostró cuanto odia las redes sociales y que la gente grabe durante los conciertos. “¿Quieren enloquecer esta noche?, ¡háganlo! ¡El momento es hoy, están aquí en un concierto, no lo vean a través del maldito celular, al diablo con eso, es un momento hermoso vívanlo justo ahora" exhortaba el vocalista, y proseguía con 'Boulevard of Broken Dreams'.

'Longview' marcaba el momento de que un fan más llegará a la tarima, esta vez un joven punk de cepa, mezclilla ajustada y deslavada tapizado de estoperoles que cantó a todo pulmón mientras el guitarrista le soltaba el micrófono con una sonrisa de oreja a oreja. Momento similar se vivió al entonar 'Knowledge', cover de 'Operation Ivy' pero esa vez fue una afortunada joven que tocó la guitarra misma que le fue obsequiada al terminar de tocar, ante lo cual no pudo contener el llanto.

El concierto no estaba ni cerca de terminar aún faltaban canciones como 'When I Come Around', 'Minority' 'Basket Case', 'King for a Day', 'Still Breathing' e himnos como 'American Idiot' y 'Jesus of Suburbia' en donde el show se complementaba con fuegos pirotécnicos, disfraces y regalos.

Luego de dos encores y una batería literalmente destrozada, Billie Joe Armstrong tomaba en solitario el escenario con guitarra acústica en mano para lanzar un combo con '21 Guns' y 'Good Riddance (Time of Your Life) la noche terminaba y el cierre de su 'Revolution Radio Tour' con la pregunta al aire, ¿tendrán que pasar otra decena de años para que Green Day regrese a México?

